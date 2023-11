«Una salida de amigos»: Milett Figueroa habla sobre su reunión con la familia de Tinelli

El mundo del espectáculo se revoluciona con el reciente encuentro de Milett Figueroa con la familia Tinelli en Argentina. La modelo peruana habló en «Amor y Fuego» sobre su experiencia en la reunión de cumpleaños de Candelaria Tinelli, la hija del famoso presentador Marcelo Tinelli. Te contamos los detalles.

¿Qué dijo Milett Figueroa?

En una entrevista con Amor y Fuego, Milett compartió que Marcelo Tinelli fue quien la invitó a esta especial celebración. El famoso presentador de «Bailando 2023» compartió fotos de la fiesta de cumpleaños número 33 de su hija Cande, y para sorpresa de todos, Milett Figueroa estaba presente. Esto es lo que Tinelli escribió junto la historia: «Feliz cumple, mi vida».

Milett contó que ella aceptó con entusiasmo la invitación de Tinelli, ya que no tenía planes para esa noche. La modelo comentó: «Marcelo me invitó porque justo esa noche no tenía planes, era una fecha especial, iban a pasar las 12 con Cande, la pasamos muy lindo. Es una salida de amigos que me pareció muy lindo de su parte que me quiera invitar».

Sobre la invitación, Milett no encontró nada malo y destacó la amabilidad de la familia Tinelli: «No me parece que esté mal, es una invitación muy linda. Yo no tenía compromiso esa noche y por qué no aceptar, es una familia preciosa, son divinos todos».

«Está siendo muy buen anfitrión»

En cuanto a los rumores de un romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la artista peruana los desmintió. Aseguró que están en una etapa de conocimiento y que por ahora son «amigos». Milett expresó: «No (no estamos saliendo), la verdad que no. Está siendo muy buen anfitrión conmigo. No hay nada todavía, yo no sé lo que pueda pasar más adelante. Yo estoy viviendo una etapa muy linda».

Finalmente, Milett Figueroa dejó abierta la posibilidad de que algo más surja en el futuro, pero por ahora, solo disfrutan de una relación de amistad. La modelo compartió: «Lo que ven es lo que hay, hasta el momento, y cuando haya algo lo compartiré con todo el amor y todo el cariño del mundo».

Este encuentro ha causado revuelo en el mundo de la farándula y ha despertado la curiosidad de los seguidores sobre la naturaleza de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Aunque por ahora dicen que son solo son amigos, el tiempo dirá si este vínculo se convierte en algo más. Estaremos atentos a cualquier novedad.