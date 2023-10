Universitaria se burla de intento de suicidio de un joven y usuarios se cuestionan ¿Qué pasa por su cabeza?

Usuarios en redes sociales cuestionaron duramente a Alejandra Tello, una alumna de la Universidad del Pacífico, por burlarse de la tragedia ocurrida con un joven de la Universidad de Lima. Dicho estudiante intentó suicidarse por una decepción amorosa. Ante ello, muchos estudiantes divulgaron las imágenes y cayeron a manos de la alumna Tello, quien se mofó de este hecho. Por este motivo, los internautas mostraron su profundo rechazo y cuestionaron lo que pasa por la cabeza de esta universitaria. Conoce más detalles de este lamentable caso en la siguiente nota.

Alejandra Tello se burla se tragedia en Universidad de Lima

La alumna de la Universidad del Pacífico identificada como Alejandra Tello está siendo duramente cuestionada por burlarse de la tragedia ocurrida con un joven en la Universidad de Lima. En redes sociales se viralizaron imágenes en donde aparece la cuestionada alumna en compañía de otros alumnos que también se mofaban del trágico hecho.

Incluso, la casa de estudios del estudiante que intentó suicidarse se pronunció al respecto. “La Universidad de Lima lamenta informar el incidente, ocurrido esta tarde, que compromete la integridad física de un alumno. El estudiante fue atendido en el departamento médico y trasladado inmediatamente a la clínica más cercana. La universidad colaborará con la investigación que realicen las autoridades”, se lee en el comunicado oficial. A pesar de ello, en redes sociales los internautas han mostrado un profundo rechazo por la actitud que tuvo esta alumna.

Usuarios critican las burlas de Alejandra Tello

Una total indignación ha causado la universitaria Alejandra Tello luego de la actitud que mostró al ver las imágenes filtradas de la tragedia de un alumno en la Universidad de Lima. Este lamentable hecho no pasó desapercibido, pues muchos internautas mencionan que la alumna necesita atención por la cuestionada reacción.

“Chicos U Lima, por favor, esto es de suma prioridad, el video, o sea, tengo partes, pero no el clip completo del hombre matándose. Por favor, rótenme eso, es que es tan gracioso, es demasiado graciosos, es el ‘peack’ de la comedia’ en peruano (…) O sea, por qué sin polo, si no tiene ‘abs’, no entiendo, rótenme el video de su suicidio, la verdad es tan gracioso”, se le oye decir a la joven.

Ante ello, usuarios en redes sociales se pronunciaron al respecto. «Espero que la universidad tome cartas en el asunto», «Definitivamente es anormal», «¿Que clase de estudiantes tiene la Universidad del Pacífico?», «La universidad no tiene la culpa, esto ya es un tema que viene del hogar y es el reflejo de la educación que le dieron sus padres», «Siento hasta escalofríos de tan solo escucharla, la forma y la burla con la que lo dice», fueron algunos comentarios en redes sociales.