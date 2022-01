«Uno muere cuando olvidamos a esa persona», Christian Rivero emocionado en final de ‘Yo Soy’

Compartir Facebook

El conductor se mostró bastante sensible en la final de ‘Yo Soy’ Grandes Batallas y animó al público en no bajar la guardia y que se sigan cuidando pues la pandemia aun continúa.

Minutos antes de dar al ganador del concurso de imitación el conductor recordó a todas las personas que fueron víctimas del virus pues como se recuerda sum adre fue una de ellas pero felizmente logró recuperarse.

«Han sido años muy complicados, a todos nos ha tocado de alguna manera de forma particular. No voy a entrar en detalles, pero he visto al jurado por algún contenido en especial y otros lloraron de emoción» manifestó conmovido el esposo de Gianella Neyra.

Además, el conductor aprovechó la oportunidad para agradecer a los médicos y enfermeras que han ofrecido todo su tiempo, y dedicación a cuidar a los enfermos y a los que perdieron la vida les rindió un homenaje por su ardua labor.

«Han estado desde el principio y seguirán ahí. Para los que ya no están, el recuerdo siempre (estará vivo). Uno muere cuando olvidamos a la persona que ha sido parte de nuestras vidas», añadió Rivero.

¿Katia Palma conducirá ‘Esto es Habacilar’?: “te vamos a extrañar”

Se estrenó uno de los programas que prometen convertirse en el favorito de muchos peruanos. ‘Esto es Habacilar’ con la participación de Tracy Freundt y Thalía Estabridis. Sin embargo, se sabe que ellas serán acompañantes del conductor o conductora, por lo que ya se maneja nombres y con fuerza, Katia Palma.

Y es que en la última fotografía que subió Katia Palma a su Instagram, su compañera y gran amiga, Maricarmen Marín le escribe un curioso mensaje. “Te vamos a extrañar” ¿Por qué le escribiría un mensaje así? En dicho post, la también actriz cómica escribió en su descripción: “Sorpresas… pronto”.

Ahora, recientemente, se viralizó una fotografía junto al productor de televisión, Peter Fajardo, lo que nos lleva a cuestionar que probablemente trabajaría con él asumiendo un nuevo reto en su carrera profesional.