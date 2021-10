‘Urraca’ asegura que caso Dayanita fue su idea y no la de Andrea: “Se arrebatan las cosas”

Compartir Facebook

La conductora reveló que la sugerencia de hacer la prueba de ADN fue de ella, e indicó que solo fue para ayudar a la actriz cómica mas no por el rating.

Magaly Medina lanzó unas indirectas a Andrea por tocar el caso de paternidad de Dayanita y expresó su felicidad de que por fin la cómica pudo descubrir la verdad. Aseguró que la idea de hacer la prueba de ADN fue suya y no la de Andrea.

“Nosotros nos comprometimos que si yo tenía que ir personalmente hasta la selva, íbamos a ir todos acá en este programa, a convencer a la mamá del pequeño para que aceptara hacerse la prueba de ADN… Al día siguiente, por cosas que no comentaré en este programa, fueron otros los que se adelantaron una idea tirada acá”, indicó.

Aseguró que pese a su incomodidad por haber ‘robado’ la idea en su mismo canal, lo que importa es que Dayanita al fin pudo saber la verdad y que seguirá cuidando al pequeño.

“Así es la televisión, no siempre la competencia está afuera, a veces también lamentablemente está dentro de nuestra propia casa y se arrebatan las cosas y se compite de esa manera. Pero, nos hicimos a un lado porque no interesaban los pleitos de programa a programa, lo que interesaba era que Dayanita supiera que ese niños era su hijo.. Uno propone y otros se apoderarse de tus ideas, no solo pasa con programas de la competencia, sino también aquí. En este caso no era para estarnos quitando una presa”, concluyó.

DAYANITA SUPO LA VERDAD

Miles de peruanos se engancharon con la historia de incertidumbre que vivía Dayanita al no saber si tenía un hijo. Y es que ella pensó que era el padre del hijo de la única mujer con la que tuvo intimidad en algún momento de su vida.

Sin embargo, Dayanita se mostró muy triste y derramó varias lágrimas en el momento en que Andrea reveló que ella no era el padre del pequeño. “Es muy difícil para nosotros dar el resultado. Estas son historias reales. Dayanita no es el padre. No es el papá”, expresó Andrea.

En ese momento se mostraron las imágenes de la prueba de ADN en la que se leía “Exclusión de paternidad”, lo que indicaba que Dayanita no era el padre. Así todas las dudas de la actriz cómica desaparecieron, y ella atinó a pedirle disculpas a Pamela, la madre del pequeño.

“Discúlpame por tanta insistencia, no creas que me quitan un peso de encima porque me han dicho que no es mi hijo. Yo estoy feliz de haber aclarado todo esto, pero siempre lo voy a tener en mi corazón porque para mí ha sido mi hijo”, le dijo Dayanita a Pamela.

