‘Urraca’ confía en Alfredo Zambrano: “No me pusieron los cachos”

¡Muy segura! La conductora asegura que su notario siempre le ha sido fiel en todo momento de su matrimonio y que hubo respeto de por medio.

En su programa, Magaly Medina estuvo en conversaciones con Laura Borlini, la argentina aseguró que nunca le han sido infiel y la popular ‘urraca’ reafirmó lo mismo de su relación.

“Yo siempre opino lo mismo, a mí no me pusieron los cachos, por lo menos en esta relación. Por lo menos cuando he estado casada, no me han puesto y eso que detectives graduadas somos”, comentó.

Laura Borlini comentó más detalles de su nueva relación: “Yo creo que nunca. Cuando ustedes me llamaron, yo ya tenía meses separada. Si hubiera visto lo de Melissa antes, al toque declaraba porque lo ampayaban y creen que le he sacado la vuelta”

“La vida es una sola. Yo terminé mi relación como una señora, esperé un año y encontré el ideal. Yo creo que con la experiencia ves más rápido”, acotó.

CLASES DE CANTO JUNTO A SU NOTARIO

Magaly Medina junto a su esposo Alfredo Zambrano incursionan en el mundo artístico y se une a las clases de canto.

La conductora compartió en sus historias Instagram los momentos a lado de su esposo, mientras que él conversa con su profesora de canto. En otro video, se ve a Magaly practicando.

Al parecer la ‘Urraca’ es la más ‘chancona’ de la clase, pues recibió las felicitaciones de su profesora: “¡Buena Maga! Unas clases más y le ganas a varias cantantes”, dijo.

DE VACACIONES

La conductora de espectáculos Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al viajar a España con su esposo el notario Alfredo Zambrano.

En medio de críticas, la popular ‘Urraca’ se dio un tiempo para darse una escapada a Sevilla, aunque primero debieron aterrizar en Madrid, capital española. Vale decir que el último fin de semana, Magaly viajó a Miami, Estados Unidos para disfrutar de una noche en un conocido restaurante con una exclusiva botella de champagne.

De otro lado, recordemos que la periodista fue una de las más críticas respecto al accidente que sufrió Elías Montalvo durante una competencia de altura en Esto es guerra. Magaly lamentó que la producción arriesgue la vida de los participantes.

