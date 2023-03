‘Urraca’ ‘echa flores’ al esposo de Chabelita y lo compara con Richard Acuña: “No se acompleja por ser chato”

Compartir Facebook

Magaly Medina destacó que el empresario no usara zapatos con plataforma en su boda así como lo hizo el esposo de Brunella Horna.

La bailarina Isabel Acevedo sorprendió a todos en sus redes sociales al compartir imágenes exclusivas de su matrimonio con Rodney Rodríguez hace unos días atrás en EE.UU. Magaly Medina aplaudió la personalidad del novio de la ‘Chabelita’, hasta incluso lo comparo con Richard Acuña.

“Lo bueno de su ‘chato’ Rodney es que no es ningún acomplejado. No usó esas plataformas. A él no le interesa que la otra se veía de dos metros y él se ve chiquito, igualito no sabe bailar, pero lo intenta y baila no es acomplejado”, comentó.

Además, Magaly aplaudió la actitud del empresario: “Y es que un hombre que no es acomplejado por su talla, pues, no le importa, que se luzca la novia, la persona que está a tu costado. Le lleva dos cabezas la ‘Chabelita’ a Rodney, pero él es bien seguro de sí mismo, eso me gusta”, concluyó.