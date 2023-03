‘Urraca’ niega ‘retoquitos’ en el rostro: “Heredé la piel buena de mis padres”

Compartir Facebook

La conductora quien brindó una entrevista a Verónica Linares aseguró que no se ha sometido a ‘retoquitos’, la ‘urraca’ dejó sorprendida a la periodista.

En la reciente entrevista para ‘La Linares’, la esposa de Alfredo Zambrano habló el tema de sus cirugías al que se había sometido desde el año 1997, pero negó que se haya hecho algún ‘retoquito’ en el rostro, solo se aplicó bótox y ácido hialurónico.

“La ciencia médica de la estética ha avanzado tanto. Por eso hasta ahora no me he jalado la cara, ni un pellejo. No me he jalado, la gente no me cree”, indicó mientras que Verónica quedaba muy sorprendida.

Además, señaló que gracias a la buena piel heredada de sus padres no se ha realizado alguna intervención quirúrgica: “Tengo una buena piel, mi papá y mi mamá también. Mi papá va a cumplir 93 años y no tiene ni arrugas. Mi mamá estaba el domingo en la piscina y la mirábamos y no tiene celulitis, tiene 84 años y eso es genética”, agregó.