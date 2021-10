‘Urraca’ responde a críticos: “A la primera que me adornen, será titular de primera plana”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! La conductora no se quedó callada y aprovechó en responder a la salsera quien dejó a entrever que Magaly habría perdonado una infidelidad.

La ‘Urraca’ aseguró que si Alfredo Zambrano ‘sacara los pies del plato’, la noticia acapararía los titulares: “No siento que deba responder, eso no ha pasado en mi vida. Creo que no tendría la cara ni la dignidad para estar acá juzgando o criticando a otros cuando yo no hago lo mismo”, mencionó.

Afirmó que jamás perdonaría una infidelidad: “Yo nunca he perdonado cachos, mi comunicado no fue por cachos y creo que eso ha quedado clarísimo”, acotó.

“A la primera que me pongan los cachos, que me adornen, eso será titular de primera plana, con fotos, con video, con todo y será el tema de la sobremesa durante dos semanas o un mes entero. Cuando tengan algo contundente que mostrarme y decirme en mi cara pelada ‘cachuda’, si hay esa contundencia, no será yo quien esté acá haciendo el papel de Paula, haciendo ese ridículo horrible… no, no, yo tengo mucha más dignidad que Paula Arias”, aseguró.

Además la ‘Urraca’ afirmó que ya advirtió a su notario: “En mi casa mi marido ya sabe… Cuando uno ama es una cuestión de decisión de ser fiel o no, y va para hombres y mujeres”, contó.

PAULA ARIAS PIDE QUE NO LA CRITIQUEN MÁS

La líder de ‘Son Tentación’ volvió a defenderse tras la ola de críticas en su contra por regresar con el futbolista Eduardo Rabanal, luego que este fuera captado en situaciones comprometedoras con la madre de su hijo.

“Por más que nosotros tengamos una vida privada (…) me debo al público. Quiero decirles que nunca me van a ver triste, mal, derrotada. Algunas personas se han enfocado solo en criticar, en juzgar, en sacar conclusiones que no son ciertas”, señaló en diálogo con ‘Mujeres al mando’.

En esa línea, la salsera pidió hacer un alto a las críticas, pues ella sabe muy bien qué hacer con su vida. “Son mis decisiones, es mi vida privada, son mis sentimientos”, agregó.

“Lamentablemente esto es parte de nuestra vida pública, pero quiero pedir que hagan un stop sobre todo lo que ha pasado, es una decisión que ya la tengo tomada, la que está viviendo soy yo, la que está tranquila y feliz soy yo”, continuó.

