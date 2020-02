Magaly arremete contra Josimar y lo tilda de “ordinario” y “maleducado”

¡Fuerte y claro! La conductora de ‘Magaly Tv, la firme’, le respondió con todo a Josimar luego que este le mande una dura advertencia por redes sociales tras haber criticado su salud. “Deja de jod… y de estar dando información falsa acerca de mi salud que te vas a seguir metiendo en problemas. Que no se dejen engañar por ti y por tus ganas de hacer rating con mala información (…) No se dejen engañar por una fea”, escribió el intérprete de ‘La protagonista’ en su cuenta de Instagram hace unos días.

Por su parte, la periodista tomó estas palabras como una amenaza y arremetió contra el salsero aseverando que es un “ordinario” y “maleducado”. “Esa es una lisura y una consiguiente amenaza. Como no pueden defenderse bien, no saben ser emocionalmente inteligentes, lo primero que hacen es insultar, atacar y amenazar. Se sienten muy poderosos”, señaló.

“Le sale la ordinariez, por mucho oro que se ponga y todo lo demás, la ordinariez le sale, la falta de educación”, sentenció.

Asimismo, cuestionó que el líder de ‘Josimar y su Yambú’ mencione a Dios en reiteradas ocasiones para lanzar una amenaza. “Utilizan a Dios como su argumento, cuando es ‘a Dios rogando y con el mazo dando’”, dijo.

LE ACLARA

Por otro lado, la pelirroja explicó que ella no lo criticó por su peso, sino por su aspecto físico. “No he dicho que este flaco, he dicho que está desmejorado, que se ve poco saludable, que su piel no tiene vida, que incluso se le ve medio amarillenta. Es lo que yo aprecio”, indicó la presentadora.