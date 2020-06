‘Urraca’ se arrebata y le dice a Yahaira que se defienda con su propio pañuelo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina arremetió contra Yahaira Plasencia, luego que la salsera aseguró que la demandará por difamación, mal informar y dejar en tela de juicio su recuperación tras ser operada de los riñones. Sin embargo, lo que hizo explotar de cólera a la periodista, fue que la ‘Patrona’ cuestionara su labor de periodista.

“Ella miente y yo tengo que investigar (…) Acá en este programa de investigar no me puedes venir a decir a mí, no me puedes denigrar ni decir que este programa no lo hace”, dijo inicialmente Medina.

La ‘urraca’ llamó “aprendiz de cantante” a Yahaira por decir que ella no es nadie para criticarla y hasta le pidió que tenga correa tras ser un personaje mediático. ”Discúlpame, a mí ninguna aprendiz de cantante me va a venir a decir lo que en términos periodísticos voy a hacer, acá harta experiencia tenemos y hemos visto pasar por este programa cientos de cantantes que hoy día ya nadie recuerda sus nombres”, precisó.

En ese sentido, la figura de ATV se refirió a la relación entre la ‘rosadita’ y Jefferson Farfán. “Como ya la han oficializado y todo el Perú sabe que está conviviendo con Farfán en la misma casa de Moscú, se siente poderosa, pero claro con la plata y millones del hombre. No querida, te voy a dar un consejo y es que las mujeres se deben envalentonar por nosotras mismas”, agregó la ‘urraca’.

“En este mundo de la música y el show business donde has ingresado te tienes que defender con tu propio pañuelo, acá nadie vale por el marido o por el novio, acá es uno solo (…) Seguiré siendo insultada y acá estoy parada y si solo tienes monitos que te aplauden, entonces tu éxito será poquito”, aseguró.