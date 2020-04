Urresti cuadra a Vizcarra por suspensión perfecta

Compartir Facebook

No se queda callado. Daniel Urresti, congresista de Podemos Perú, criticó en sus redes sociales que se haya aprobado por decreto la modalidad de suspensión perfecta de labores, pero no el proyecto sobre el retiro de los fondos de pensiones, el cual busca dar más liquidez de las familias. “Suspensión perfecta de labores = No te despiden pero tampoco te pagan. ¿Con qué vas a vivir entonces? Con parte de tu CTS y tu fondo de AFP (hasta S/2,000). Señor presidente, ¡¿Y el 25% de las AFP para cuándo?!”, se preguntó. El pasado 11 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que la promulgación de dicha ley de retitos sigue en evaluación.