Urresti cuadra a Zeballos por dejar de lado a los informales

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó al jefe de Gabinete, Vicente Zeballos, por no mencionar si el Ejecutivo está tomando medidas a favor de los ambulantes y obreros que atraviesan severos problemas económicos por efecto de la pandemia. Desde el Hemiciclo, Urresti dijo que había la expectativa de que Zeballos se pronuncie sobre las acciones del gobierno en beneficio de ese sector de la población, al presentarse ante el Pleno del Congreso por el voto de confianza. En ese sentido, el parlamentario se preguntó ¿cuál es peor, morir a consecuencia de la Covid-19 o de hambre? en momentos que muchos hogares carecen de recursos y no cuentan con alimentos para sus familiares. “Básicamente, lo que usted ha mencionado son los gastos, préstamos. Son para ese 30% formal. La expectativa de este discurso es para los que se ganan la vida limpiando carros, ambulantes, lavando ropa. Para esa gente esto es cuestión de supervivencia. Me muero de Covido me muero de hambre. ¿Cuál me duele más? Usted no ha dicho nada para ellos”, subrayó tras indicar que los informales del Perú esperaban escuchar “algo positivo del Gobierno” a favor de ellos en plena pandemia.