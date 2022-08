Uso de mascarillas para escolares en colegios será opcional

Compartir Facebook

Luego de muchas idas y vueltas, Minedu afirma que la decisión del retiro de mascarillas se tomó luego de consultar a expertos.

Desde hoy, los estudiantes en colegios no tendrán la obligación de usar mascarillas. (Foto: LR)

¿Polémico o acertado? Solo el tiempo lo dirá. Ayer, muy temprano, el titular de la carpeta de Salud, Jorge López, anunciaba lo que era un secreto a voces. Él afirmaba que el uso de mascarillas sería opcional recién cuando se cubra al 80% de niños de 5 a 11 años con dos dosis. Y otro requisito para que se dé esta medida, era tener al 100% de docentes inmunizados.

Luego, Rosendo Serna, ministro de Educación, anunció que el CM decidió, por unanimidad, que el cubrebocas para escolares en las aulas sea facultativo. Aunque, precisó también que los docentes continuarán usándolo cuando dicten clases. Esta modificación entrará en vigencia una vez se emita la norma, lo cual debería publicarse hoy.

🗞️#NDP | El ministro @RosendoSernaR informó que el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el uso facultativo de las mascarillas en los estudiantes de la Educación Básica Regular. "Se tomó esta decisión teniendo como base los estudios del @Minsa_Peru", aclaró ante los medios. pic.twitter.com/96ashbeWu1 — Ministerio de Educación (@MineduPeru) August 26, 2022

Como se recuerda, en horas de la mañana de ayer, el ministro de Salud mencionó que se debía continuar con el uso obligatorio de mascarillas por un tema de seguridad.

“Tenemos que cumplir lo que es necesario para nosotros, no decir ‘la mascarilla no es necesaria’. Tenemos que estar velando por la seguridad de la población”. No obstante, una vez finalizado el Consejo de Ministros en la noche, Serna dijo que este cambio era un “gran paso (hacia) el tema de la sociabilización” y que también iba a permitir “mejorar el aprendizaje”.

El ministro de Educación, además, afirmó que, hay estadísticas que manejan de manera interna. En ellas se detalla que los contagios en personas en edad escolar se han producido fuera de las escuelas y que no han llegado a hacer enfermedad grave. Precisó que la decisión se tomó tras haber tenido reuniones previas con el equipo técnico del Minsa y que fue el sector Salud el que planteó el protocolo.

Ahora bien, Mayta-Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur, aclara que las mascarillas sí funcionan; no obstante, debido a que contamos con vacunas eficaces, “la situación sanitaria actual ya no justifica mantenernos en emergencia”.