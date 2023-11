«Usted me negó el apoyo» Medallista peruano rechaza condecoración del alcalde de Abancay

El deportista peruano, Eriberto Gutiérrez Robles, rechazó la condecoración del alcalde de Abancay. Él consiguió la medalla de bronce en canotaje durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Además, el medallista aseguró que cuando solicitó ayuda a la autoridad edil, este se la negó. De igual forma, el hecho fue viralizado rápidamente en redes sociales. Muestra al deportista triste por no haber recibido el apoyo necesario en su momento. Cabe resaltar que todo sucedió durante el evento llamado «Sesión Solemne rinde homenaje a hijos ilustres y celebra 149 años de historia abanquina», dirigida por el alcalde Raúl Peña. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Peruanos de oro! Stefano Peschiera y Caterina Romero logran medalla de oro en Vela en los Juegos Panamericanos 2023

Medallista peruano rechazó condecoración

«Qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío», empezó diciendo el deportista, quien dio duras confesiones entre lágrimas. Eriberto Gutiérrez Robles, uno de los medallistas peruanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, fue invitado a hablar delante de los asistentes. Sin embargo, no dio palabras de agradecimiento, sino reveló que no había recibido la ayuda que buscó en un principio. El hecho resonó rápidamente en redes sociales, en donde le mostraron total respaldo y apoyo, pues muchos deportistas han lamentado que no reciben el apoyo necesario.

“Buenas tardes. Mi nombre es Eriberto Gutiérrez Robles, deportista de la selección nacional de canotaje. Qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío. Realmente, señor alcalde, usted en su momento me negó el apoyo. Todos. Este es esfuerzo mío. Muchas gracias”, dijo.

Por otro lado, el deportista siguió mostrando su disconformidad con este hecho a través de sus redes sociales. “La impotencia de recordar que siempre me dio la espalda, ni hablándole personalmente, ni con documentos, paseándome en cada oportunidad que iba por una respuesta. ¡Sabemos que hay leyes que avalan al deporte, pero se prefiere decir no! (Es) la ley 28036, ley de promoción y desarrollo de deporte, pero parece que está solo de adorno. En fin, la impotencia y cólera de esto. Te amo Apurímac, hoy y siempre”, escribió.

También te puede interesar leer: ¡Peruanos de oro! Stefano Peschiera y Caterina Romero logran medalla de oro en Vela en los Juegos Panamericanos 2023

Acusó a las autoridades de borrar la transmisión en vivo

Cabe resaltar que en la página oficial del municipio se hizo una publicación sobre el evento en el que se encontraría el medallista Eriberto Gutiérrez. Sin embargo, no se colocó ninguna imagen del atleta. Por este motivo, él aseguró que las autoridades también eliminaron los video de la ceremonia en donde Gutiérrez muestra su rechazo.

@enjaquenoticias GANADOR EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DEVOLVIÓ CONDECORACIÓN DE ALCALDE Eriberto Gutiérrez, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, rechazó la condecoración que le dio Raúl Peña, alcalde de su natal Abancay. «Qué irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío, en su momento le pedí apoyo y usted señor alcalde me negó el apoyo…….» En Plena ceremonía el deportista soltó lágrimas de indignación y se fue dejando el reconocimiento en el piso. Que opinas? ♬ sonido original – En Jaque Noticias

“¡La decepción mía! Gracias, señor Raúl Peña. Esta medalla también es tuya, no de tu cargo. Solo para comentar que por más que borren las imágenes en el canal en vivo de la Municipalidad de Abancay por su 149 aniversario, las imágenes siempre estarán atrapadas por otros. Esta parte no estará ahí, pero aquí sí”, afirmó.