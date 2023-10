“¿Ustedes qué creen?”: Rosangela Espinoza se pone pícara cuando le preguntan si usa juguetes sexuales (VIDEO)

¡Se puso caliente! Rosangela Espinoza es una de las tantas chicas reality que ha pasado por la universidad. Siendo bachiller en marketing y publicidad, “Rous” actualmente se encuentra preparándose para su licenciatura y comparte su tiempo entre Esto es Guerra y sus directos en Twitch. Justamente la guerrera “encendió” uno de sus en vivo cuando le preguntaron si usa juguetes sexuales, en específico por el «vibrador».

¿Rosangela Espinoza usa juguetes sexuales?

Debido a la apretada agenda que tiene, entre su universidad y Esto es Guerra, Rosangela Espinoza había dejado abandonado su otra faceta: ser streamer. La integrante de los guerreros volvió hace unos días y sus seguidores se mostraron activos en muestra de su apoyo para la “Chica Selfie”.

Sin embargo, Rosangela Espinoza no esperó que le hagan preguntas de su vida íntima y destacó el nerviosismo que tuvo para responderlas. Un usuario en Twitch le preguntó si es que usa algún juguete sexual, a lo que “Rous”, muerta de nervios, dejó todo a libre albedrío de sus seguidores.

“¿Tienes vibrador?”, le preguntaron en su directo de Twitch. Inmediatamente la guerrera esbozó una sonrisa nerviosa y respondió: “No, no tengo… esas cosas no se preguntan pues, son intimidades. Tampoco, tampoco”. Pero eso no fue todo, ya que Rosangela Espinoza le puso “picante” a su en vivo.

“¿Ustedes qué creen? ¿Tengo (vibrador) sí o no? A ver, escriban en los comentarios. Como han cambiado, no los he visto 2 semanas y ya ustedes me están preguntando otras cosas”, agregó Rosangela Espinoza.

Reacción de usuarios

Sin querer queriendo, aparentemente, Rosangela Espinoza desató una polémica en redes sociales. Muchos dudaron de las palabras de “Rous”, ya que pensaron que lo negaría con firmeza. Sin embargo, el hecho de jugar a la ambigüedad levantó sospechas entre sus seguidores.

“Sí tiene, se le nota en la cara”, “yo digo que sí”, “la negación de la negación se hace verdad”, “esa cara, mírenle la cara”, “yo creo que sí tiene y varios”, “su cara la delató por completo”, “toda mujer usa eso la verdad, no tienen nada de malo”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Tras ello, Rosangela no afirmó ni desmintió el uso de juguetes sexuales en su intimidad. La influencer optó por seguir con su directo y evitar leer las preguntas en doble sentido.