«No es tonta, no pierde el tiempo», usuarios afirman que Milett Figueroa se quiere asegurar con Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha desatado el furor en Argentina y en los medios de comunicación tanto extranjeros como nacionales por lo que las redes sociales no iban a ser una excepción.

Es así que diversos usuarios han comentado esa polémica noticia del romance entre el conductor de televisión y la modelo y han asegurado que Milett está aprovechando el tiempo para hacerse más conocida en Argentina.

¿Convenida?

Milette Figueroa y Marcelo Tinelli vienen siendo la parejita del momento y lo que empezó como un juego ahora se ha hecho realidad pues ambos han confirmado que se encuentran saliendo.

Incluso en uno de los programas del reality de baile el conductor se acercó al camerino para darle un pico a la modelo quien se sonrojó y no supo más que hacer que reírse.

Es por ello que diversos usuarios le han dicho de todo a Figueroa por aprovechar este momento para sobresalir en el país argentino.

«Esta mujer Es muy inteligente y está aprovechando el tiempo», «está marcando territorio», «todos sabemos que aquí pasa de todo menos amor», «mi led va a empezar a cambiar pañales», «ella es inteligente sabe que la juventud y la belleza no son eternos», fueron algunos de los comentarios.

¿La familia no la pasa?

Los rumores de una enemistad entre Juanita Tinelli y Milett Figueroa parten del hecho en que la hija del conductor de televisión no devolvió el «follow» a la modelo peruana en redes sociales.

Por otro lado, tanto Mica Tinelli y Cande Tinelli siguen a Milett Figueroa y, por ello, algunos medios de comunicación locales señalaron que Juanita Tinelli no le da aún el visto bueno a la modelo peruana. Ante ello, el programa «Amor y Fuego» decidió hablar con «Milechi» para aclarar la situación y que ella de su versión de los hechos.

«La verdad que me acabo de enterar. La vez que la conocí me llevo super bien con ella. Me acabo de enterar de esta noticia y me sorprende un montón. La he visto dos veces, ella ha sido tan amorosa, tan linda conmigo. Tiene una luz tan bonita que la verdad me sorprende esa noticia, la verdad. Yo creo que se quiere generar un poco de noticia ahí. Honestamente, cada vez que la veo es super amorosa conmigo», dijo inicialmente.

Además, recalcó que la hija de Tinelli se portó muy bien con ella en todo momento por lo que le asombra las declaraciones las cuales considera que no son del todo verídicas.

«No creo que sea esa noticia tan verídica. Siento que es para generar un poco de polémica», reveló la modelo peruana. De igual forma, consideró que el medio «paparazzi» busca generar polémica.