«Se lo merece que no le guarde luto», usuarios apoyan a Samantha Batallanos luego de ser ampayada con otro galán

Samanta batallanos se encuentra en el ojo público tras haber sido ampayada por los urracos de Magaly Medina en una fiesta disfrutando de la compañía de un misterioso galán.

Es así que usuarios han apoyado a la modelo ya que hace poco dio por finalizada su relación con Jonathan Maicelo luego de acusarlo de agresión física y psicológica.

La respaldan

El día de ayer el programa de Magaly Tv la Firme difundió unas imágenes donde se puede ver que Samantha Batallanos dejó en el olvido su romance con Jonathan Maicelo, es así que la modelo ha recibido el apoyo de diversos seguidores quienes la felicitaron por seguir con su vida.

Como se recuerda hace algunos días, Samantha denunció a Jonathan por haberla agredido física y psicológicamente sacando a la luz detalles de su vida personal con el boxeador que al parecer no era color de rosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Magaly ATV (@magaly.atv)

Pese al infierno que narró haber vivido con el deportista, la modelo se lució el pasado fin de semana en compañía de unas amigas y de un galán quien sería su saliente.

Y es que hasta el momento la influencer no ha confirmado que este empezando una nueva relación. Sin embargo, usuarios no dudaron en comentar la publicación de la ‘Urraca’ y felicitar a Samantha por no guardarle luto a un hombre que no la supo cuidar y valorar.

Mira también: ¿Se acabó el amor? Presidente de LDU manda fuerte mensaje contra Paolo Guerrero: ¿se va del equipo ecuatoriano?

«Se lo merece, el otro tipo ni luto merece», «Ella ya quería salir de Maicelo», «Que bien! Así deben hacer todos los que salen de relaciones horrendas», «Esta soltera no tiene porque respetar ni guardar luto», «La vida continúa Sami», fueron algunos de los comentarios.

A pesar de haber pasado por este lamentable episodio, la modelo se ha dejado ver activa en sus redes enfocada en sus proyectos personales.

Responde tras ampay

La modelo Samantha Batallanos intentó desmentir las imágenes captadas en el escándalo, afirmó que atraviesa una fase en la que prefiere estar soltera por su bienestar emocional.

Además, enfatizó que los reporteros de Magaly Medina estaban equivocados y aseguró que no había besado a nadie durante su encuentro con amigos. Sin embargo, las imágenes reveladas en el programa de la ‘Urraca’ revelan algo totalmente diferente.

«Ayer he estado con varios amigos y amigas, gente que me apoya en estos momentos. Y si me han visto besando a alguien, pues no nada, ahora estoy soltera y la verdad es que prefiero priorizar mi estabilidad y salud emocional», dijo inicialmente.

Mira también: “Ahora si te arreglas y usas ropa apretada”, Yiddá Eslava responde a usuaria que la criticó en redes ¿Qué dijo?

«En verdad tengo que tomar terapia psicológica y no me hacen muy bien del todo y niego que haya algún ampay. Se han equivocado, chicos», expresó nerviosa.

En otro momento estuvo con Samuel Suárez en su programa «Todo se filtra», en donde el popular ‘Instarándula’ le consultó al respecto. Sin embargo, la modelo lo negó todo asegurando que no veía nada en las imágenes. «La verdad es que yo no he visto ningún beso ahí, veo todo oscuro. ¿Tú has visto un beso? ¿Cuál es el beso?», acotó.