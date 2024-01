«Casi se me va la fe», usuarios celebran compromiso de Alejandra Baigorria con Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao son la parejita del momento tras hacer público su compromiso después de haber estado juntos varios años sin embargo los usuarios no tuvieron piedad y les dijeron de todo a la feliz pareja quien ahora finalmente llegarán al altar.

Cibernautas opinaron en redes sociales y es que la popular ‘Rubia de Gamarra’ venía pidiendo a gritos el anillo, sin embargo, hasta hace algunos días todavía no se le cumplía el sueño hasta el día de ayer donde Said Palao aprovechó sus vacaciones en Filipinas para arrodillarse ante la modelo.

La vacilan

Alejandra Baigorria empezó con fuerza el año 2024 y es que ahora la modelo anunció a través de sus redes sociales que dentro de muy poco llegará al altar junto a said balao su actual pareja desde ya hace algún tiempo y con quién ya convive.

Es por ello que diversos usuarios no solamente felicitaron a la gringa por esta noticia sino también que se animaron a vacilarla ya que la rubia hasta antes de Said había tenido mala suerte en el amor.

Como se sabe hace ya algunos meses la pareja reveló a través de tus redes que se habían mudado juntos, sin embargo, usuarios se preguntaban y cuándo llegaría el anillo pues la pareja presumía su amor por todos lados pero por ningún lado figuraba algún compromiso de por medio.

«Por fin Ale por fin», «Casi pierdo la fe Ale», «Ya se le hizo el milagro», «Hace rato era Said», «Te deseo lo mejor del mundo Ale», «Que Dios bendiga su unión», «Parecía que iba a ser otra desilusión», «Se puso las pilas Said», comentaron algunos.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria ya había comentado en una entrevista del año pasado que estaba en sus planes casarse y tener hijos pero que iba tiempo al tiempo sin presiones.

Sin imaginar que su 2024 empezaría llena de sorpresas para su vida y es que para Alejandra el matrimonio fue un sueño que por fin se hará realidad con la persona que ama.

Detalles de la pedida

Las vacaciones de Alejandra Baigorria y Said Palao tomaron un giro radical el último lunes 7 de enero. Como para empezar con pie derecho la segunda semana del 2024, el integrante de Esto es Guerra se mandó y por fin le pidió la mano a Alejandra Baigorria en Filipinas.

Este acto fue compartido por la popular parejita en redes sociales y desató todo tipo de reacciones, empezando por la “Patrona”. Alejandra Baigorria, mediante sus historias de Instagram, confesó que llegó a pensar que todo se trataba de una broma, ya que la agarraron totalmente desprevenida.

“Ya vieron que para mí fue un día muy feliz, estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Me agarraron fría, no sabía si llorar, reírme, pensé que era una broma, me dolía la barriga, fue un desastre, pero la verdad que fue hermoso”, dijo Alejandra Baigorria.

Asimismo, debido a la gran sorpresa que se llevó, la rubia señaló que al momento de la pedida de mano, sintió varias emociones juntarse en su estómago. Literalmente, sintió mariposas en su estómago.

«Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo. No se imaginan los sentimientos en ese momento», confesó Alejandra Baigorria.