Usuarios ‘chancan’ a Mayra Couto y su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’: “Cuándo estrenan para no verla”

Mayra Couto, contenta por el avance de su serie, publicó un pequeño video donde muestra el proceso de la producción, sin embargo jamás imaginó que sería punto de burlas.

“Cuándo estrenan para no verla”, escribió el usuario. La recordada ‘Grace’ de Al fondo hay sitio, no toleró que se burlaran de su publicación y le respondió.

“hola, Carlos! Todavía no tenemos fecha de estreno, pero puedes ir recomendando que no vengan a mi Instagram a dar like o seguirme. Gracias por tu colaboración”, escribió la artista.

No todo quedó ahí, y más bien el usuario volvió a recalcarle que no entendió el mensaje. “Repito, si creo que no te quedo claro, cuando estrenan no solo para no ir, sino recomendar que nadie vaya (…) gracias Mayra por el consejo, se agradece amigue, jajajaja”.

Mayra Couto ‘babeando’ por su novio: “Para amarte en esta vida, no creo que el tiempo me alcance”

Más enamorada que nunca se encuentra la recordada ‘Grace’ pues desde que hizo público su romance con su misterioso galán no ha dejado de demostrar afecto por su chico.

Recientemente la actriz utilizó su cuenta oficial de Twitter para compartir emotivo mensaje junto a una fotografía con su enamorado a quien le tapo el rostro ya que el muchacho no es del medio ni desea ser conocido.

“Para amarte en esta vida, no creo que el tiempo me alcance”, escribió la actriz en su redes sociales.

Los usuarios no dudaron en comentar su tierna dedicatoria en su Twitter, «Felicidades, que bueno que te este yendo todo bien», como siempre los comentarios negativos tampoco se demoraron en llegar los cuales se burlaban con comentarios como ‘Felicidades Munda».

Como Mayra ya lo había hecho saber anteriormente, poco a nada le interesa la gente que no esté de acuerdo en su forma de pensar y de ver la vida.

Y es que desde que Mayra hizo publico su tierno romance los usuarios no han dejado de felicitarla en su nueva etapa pues la talentosa actriz no ha sido de los personajes que ventilen su vida privada pero esta ocasión fue la excepción ya que no podía seguir escondiendo todo el amor que siente por su nuevo galán.

