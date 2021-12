Usuarios comparan a Andrea Luna y Andrés Wiesse con Melissa y su bailarín: “El activador 2 y la Paredes”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Andrea Luna y Andrés Wiesse están en el ojo de la tormenta luego de Pietro Sibille dijera que la actriz le fue infiel con ‘Ricolás’.

Hace varios meses atrás, Andrea Luna y Andrés Wiesse fueron captados ‘chapando’ en una discoteca. Recién el día de ayer, Pietro se pronunció en redes sociales, asegurando que ese ‘chape’ fue una infidelidad.

Esto les recordó los usuarios el reciente caso de infidelidad entre Melissa Paredes y el ‘Gato Cuba, pues Melissa estuvo en arrumacos con su bailarín. Es por eso que los internautas no dudaron en hacer comparaciones entre una pareja y otra.

Algunos lanzaron dardos directamente para el popular ‘Ricolás’ y le dijeron de todo, por supuestamente meterse en una relación. “¿De verdad eres el Gatito Activador 2?”, “No seas malo pues Ricolás” y “Andrés Wiesse, eres un pillín, contesta a Pietro Sibille”, comentaron los usuarios.

Asimismo, no dejaron fuera de las burlas y críticas a Andrea luna, en donde la tildaron de la “Melissa Paredes” en la relación. “Andrea Paredes”, “El karma existe”, “Eso no se hace”, “Pobre Mandril”, “Cag** con mi ídolo Misterio”, decían otros de los comentarios.

Lo cierto es que hasta el momento, Andrés Wiesse se ha mantenido al margen de la situación y no ha querido pronunciarse en ningún lado. En su momento, él solo dijo que Andrea era una gran amiga suya y no existía ningún romance entre ellos.

Mire también: Andrea Luna estalla contra Pietro Sibille: “Seguro está borracho y maltratando a alguien”

La actriz no se quedó callada tras las acusaciones de Pietro Sibille, en donde la tildaba de infiel, y se mandó con todo a responderle.

Pietro Sibille tildó de “embustera” e “infiel” a Andrea Luna por el supuesto ampay de ella junto a Andrés Wiesse, en el que ambos estaban ‘chapando’. Sin embargo, ella se molestó y salió a responderle dejando en evidencia por completo al actor.

“¡Hola chicos! Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui “infiel” ¡Esto es completamente FALSO!”, inició la actriz.

“A pesar de que he tratado de terminar esta relación mil veces de la manera más madura posible con muchísima pena y con el corazón hecho trizas te digo: Pietro, ya no soy más tú mamá, que la gente que aún no te conoce sepa quien realmente eres y que sepan que todos los que hemos estado a tu alrededor te hemos sostenido y protegido de que no estés en el ojo de la tormenta”, agregó.

Ella reveló también que Pietro sufre de algunas adicciones, y le pidió “madurar” porque está tratando de hacerla quedar mal tras el ampay, cuando ella solo “quiso protegerlo”.

Además: “Son un par de tóxicos”: ‘Peluchín’ sobre Andrea Luna y Pietro Sibille