Usuarios contra Melissa Klug por exponer a Jefferson Farfán: «Agradezca que les da la pensión»

La farándula peruana está al rojo vivo, y esta vez la polémica envuelve a Jefferson Farfán y Melissa Klug. Parece que el espíritu navideño no llegó a la casa de la ‘Foquita’, y sus hijos fueron los primeros en sentirlo. Resulta que Melissa acusó al exfutbolista de no dar ni un regalo a sus hijos después de las fiestas.

Usuarios arremeten contra: ¡Melissa Klug!

Pero, ¿qué opinan los internautas al respecto? Pues bien, parece que la gente está dividida. Mientras Melissa despotrica en redes, algunos usuarios le dan la espalda y respaldan a Farfán. ¿La razón? Parece que todo se reduce a la mensualidad que el exseleccionado nacional le pasa a la madre de sus hijos.

Cuando se le preguntó a la novia de Jesús Barco sobre los regalos para los niños, respondió: «Bueno, cuando mis hijos llegaron y fueron donde su papá ese árbol estaba totalmente vacío y no recibieron ningún regalo hasta ahora y eso que ya pasó bajada de Reyes. Seguirán esperando».

Las redes ardieron, y los comentarios no se hicieron esperar. Desde usuarios que apoyan a Farfán hasta aquellos que le piden a Melissa que valore la pensión que recibe. «Hay padres que no te dan ni un sol, agradezca que el padre de tus hijos les da más y no dramatices», comentó un usuario en defensa de la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán y la cuantiosa suma de pensión

Pero, ¿cuánto dinero le pasa Jefferson Farfán a Melissa Klug? Pues, resulta que la cosa no es poca. Según el abogado de Farfán, la señora Klug recibe ni más ni menos que 8 mil dólares mensuales. Una cifra nada despreciable.

La polémica no es nueva entre estos dos. Recordemos que el año pasado, en el estreno de la película «El 10 de la calle», los hijos de Farfán brillaron por su ausencia. Ante esto, Klug argumentó que no asistieron porque no tenían ropa. ¿La respuesta de Farfán? «La señora Klug recibe 8 mil dólares mensuales, que los niños no tengan ropa ya es un despropósito y habla muy mal de ella», aclaró el abogado del futbolista.

Las redes sociales se han convertido en el ring de esta batalla mediática. Mientras Klug revela que Farfán no regaló nada a sus hijos, los usuarios respaldan al ‘Foquita’ argumentando que mientras la pensión esté al día, es suficiente.

Jefferson Farfán, el Grinch de Navidad para algunos, pero el Rey de la Pensión para otros. Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto. Esperemos que esta historia tenga un final feliz.