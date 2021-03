Usuarios critican a Camilo por mencionar solo una vez a Machu Picchu

Compartir Facebook

La gran expectativa que había generado el cantante Camilo y su esposa Evaluna, tras anunciar que su nueva canción tendría como título “Machu Picchu”, fue alta, pues se pensaba que estaría inspirada en la maravilla peruana.

Sin embargo, todo dio una vuelta de 180 grados, al estrenar el “single” en YouTube junto a su videoclip oficial. Después de escuchar el nuevo éxito de la pareja, los usuarios se llevaron una gran decepción, ya que solo se menciona a la ciudadela inca una vez en toda la canción.

“Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”, se menciona en la letra de la canción, lo que no dejó satisfecho a los fanáticos peruanos.

El nombre de “Machu Picchu” se convirtió en tendencia en redes sociales, ya que los usuarios no estaban de acuerdo con que el cantante colombiano titule al “single” de esa manera si solo va a mencionarla una vez en los casi 3 minutos que dura.

“Camilo, el título “Machu Picchu” le quedó muy grande a tu canción”, “No hay forma en llamar tu canción Machu Picchu cuando solo lo nombras una vez”, “La manera en la q camilo me estafó, solo mencionó una vez a Machu Picchu y nada que ver el titulo con la canción”, son algunas de las quejas.

Todos los peruanos después de escuchar "Machu Picchu" de Camilo pic.twitter.com/VbtwGqNs8y — Cami (@Hereiscamil) March 1, 2021

*Camilo saca su canción "Machu Picchu"*

Los peruanos: pic.twitter.com/oGVcjYkhj7 — Cami (@Hereiscamil) March 1, 2021

“Yo tengo más ruinas que Machu Picchu” aea manito

Usaste el nombre por las wbs pic.twitter.com/dtotuTbYIc — anto🇵🇪 (@Antolamorra) March 1, 2021

