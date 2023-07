Usuarios critican a Jimmy Santi tras su salida de ‘El Gran Chef Famosos’

El reconocido cantante Jimmy Santi dejó a todos asombrados al abandonar la competencia gastronómica ‘El Gran Chef Famosos’ durante el repechaje de la segunda temporada. Después de finalizar la preparación de su segundo plato, el artista expresó que el ritmo era demasiado intenso para él. Esto lo llevó a tomar la difícil decisión de renunciar.

“Les haya gustado o no. Pase o no pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego del cual me está haciendo mucho daño. Cumplo 79 años dentro de poco y ya no doy más”, expresó.

Sin embargo, tras su salida del programa, el artista realizó algunas publicaciones en redes sociales que dejan claro que su salud no sería el único motivo de su salida. Esto llamó la atención de muchos usuarios que no tardaron en criticarlo.

Usuarios criticaron sus comentarios

Tras los polémicos comentarios que hizo el exparticipante del concurso de cocina, muchos usuarios en internet no dudaron en arremeter contra él. La gran mayoría de estos usuarios parecen ser fanáticos del programa ‘El Gran Chef Famosos’, pues al ver sus publicaciones lo criticaron por presuntamente manchar el nombre del programa.

“No manche un programa porque Usted no pudo, eso lo hubiera dicho desde el principio. Siempre ponen las reglas del juego, no cree polémica por llamar la atención”, “Nada tiene que ver tu trayectoria musical o tu edad con que tengas que cocinar bien. Ya pues, No malogres tu imagen aún más porque ya nos dimos cuenta de tu piconería, cada vez que te juzgaban. Aprenda a perder señor”, fueron algunos de los comentarios.

Jimmy Santi responde

Tras ser tildado de ‘picón’ por varios usuarios, Jimmy no dudó en responder a todos estos mensajes en otra publicación. El artista aseguró que sabe la verdad detrás de su salida y negó tajantemente ser que no sabe perder, egocéntrico o polémico.

Asimismo, mencionó que desde el principio era consciente de sus propias limitaciones en comparación con los demás concursantes, pero esperaba que el desarrollo del programa ‘El Gran Chef Famosos’ fuera más equitativo. Jimmy expresó que no percibió una justa consideración hacia él, lo que lo llevó a tomar la determinación de abandonar el reality.

“Existe una sola verdad, sigan especulando, diciendo que es piconería, que soy un mal perdedor, que soy egocéntrico. ¿Polémica?, perdón, pero sabía desde un comienzo mis limitaciones, pero en un juego justo”, indicó.