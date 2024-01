«¿Es tu hijo o tu marido?», usuarios critican a nueva pareja de Mónica Sánchez

Mónica Sánchez a acaparado la atención de los medios de comunicación tras revelar que se encuentra enamorada, sin embargo, la actriz recibió todo tipo de comentarios debido a la notoria diferencia de edad entre su pareja y ella.

La artista aprovechó Año Nuevo para compartir un extenso mensaje con la fotografía de ella y quien sería su pareja, ambos lucían felices en la instantánea pero de inmediato las críticas no tardaron en llegar.

Ola de críticas

Mónica Sánchez ha remecido a los medios de comunicación luego de presentar oficialmente a su pareja en sus redes sociales, pues la actriz se ha caracterizado por ser una mujer reservada en cuanto a su vida personal, sin embargo, esta vez, hizo una excepción y todo cabe indicar que se encuentra enamorada.

Fue la celebración de Año Nuevo que la inspiró para publicar un extenso mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo por el año que pasó y por todas sus experiencias.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el apuesto galán que la acompañaba a su lado, confirmando su romance con el misterioso hombre.

Asimismo, como era de esperarse usuarios no tardaron en comentar esta polémica relación por la diferencia de edad.

«Es su hijo o marido», «Supongo que ese No es tu Novio sino Efee por que parece tu hijo sin ofender», «Con su colágeno?», «Se le ve menorrr que tú», «Provecho con el chifon», fueron algunos de los comentarios en redes.

Pese a ello, Mónica no le ha tomado importancia a este tipo de comentarios y se ha enfocado en solo los deseos positivos para su vida personal a quienes si se tomo el tiempo de responderles y agradecer las buenas vibras.

Cabe resaltar que su actual pareja es menor por 11 años, se llama Daniel Sacro, un cantante argentino quien ya tendría algún tiempo con la actriz.

En amores

La popular actriz peruana, quien se ha caracterizado por no exponer su vida privada, utilizó sus redes sociales para sorprender a todos sus seguidores.

En un extenso mensaje a inicios de este año, Mónica Sánchez presentó a su novio y se mostró bastante feliz en esta nueva etapa. Además, el galán es menor que ella por casi diez años, lo cual no pasó desapercibido por los internautas en redes sociales. Ellos también comentaron al respecto.

«Pusiste a prueba mi resistencia, mi fortaleza y mi memoria. Me recordaste todo lo que me duele, así como todo lo que me importa y lo que me importo. Llenaste mi cabeza de preguntas, mi cuerpo de fragilidad y mi alma de mayor sabiduría y templanza. Es difícil decirte adiós, por que me trajiste a un lugar distinto, a un cambio de piel que incomoda y perturba pero a la vez libera, promete y expande lo mejor de mí», escribió.

Además, agradeció todo lo positivo del año pasado por las oportunidades laborales que le han permitido crecer cada año cada vez más.

«Eres un año de aquellos en mi existencia. Gracias por el Amor, por la música, la lectura, por cada personaje en el teatro, el cine y la tele, por invitarme a re mirar lo que daba por sentado, a escuchar lo más hondo y sutil y a sentir el confort de mi cálida luz interior«, se puede leer en el post de la actriz.