Usuarios dan con palo a Alejandra Baigorria por error ortográfico: “no te necesitamos”

Alejandra Baigorria fue blanco de críticas en redes sociales luego de publicar en sus historias una encuesta sobre su continuidad en Esto es guerra. Cibernautas no perdieron tiempo y enseguida dieron con palo a la empresaria, esto lo evidenció Samuel Suárez a través de su portal Instarándula.

“Alejandra subió una encuesta sobre su futuro laboral, pero parece todo le salió de la cabeza”, se lee en las historias de Instarándula.

Recordemos que hace algunos días, la ‘gringa’ le preguntó a sus seguidores si debería continuar en ‘Esto es guerra’ en el 2022. “¿Creen que debería ser mi último año en EEG y dedicarme a mis negocios? En las opciones, la ‘rubia’ consideró “Sí anda por tus sueños en lugar de “Sí, anda por tus sueños”. La otra opción que escribió Ale fue: “No te necesitamos”, cuando seguro quiso decir: “No, te necesitamos”.

Enseguida, cibernautas se percataron del error ortográfico y no dudaron en darle con palo. “Alguien que le enseñe a usar coma a la Baigorria. ‘No te necesitamos’ en lugar de ‘No, te necesitamos’ (…) Creo que esperaba otra respuesta”, se lee en la publicación de Instarándula.

«Intensa», le dice Said Palao a su pareja Alejandra Baigorria por presionarlo con tener un hijo

La parejita del momento está dejando mucho de que hablar después de las palabras que se dijeron en el programa de Esto es Guerra.

Y es que Said Palao y Alejandra Baigorria fueron protagonistas de un momento muy tenso en el programa reality pues como se recuerda Ale dio a entender que está esperando que su chico le de su primer retoño lo que no habría tomado muy bien el influencer.

Todo esto a raíz de un sketch realizado en donde todos los concursantes se decían ‘la vela verde’ Said y Ale no fueron ajenos a esto y aprovecharon el momento para lanzarse ciertos dardos.

Mientras Alejandra Baigorria hacia ciertos reclamos a Said Palao, él respondió con una curiosa frase llamándola «intensa» y terminó haciéndole un inesperado pedido sobre un futuro bebé. “Que digas eso no me hace daño, eres tan intensa que me sigues hasta el baño, pero la verdad yo a tus reglas me rijo, solo no me presiones con un hijo”, fue lo que rapeó el chico reality.

Al escuchar estas palabras la ‘Rubia de Gamarra’ se mostró un poco incomoda al haber tocado un deseo que ella tiene desde hace muchos años atrás cuando estaba en una relación con Mario Hart.

