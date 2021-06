Usuarios defienden a Dayanita tras críticas de activistas LGTBIQA+

Compartir Facebook

Tras las fuertes críticas a la popular ‘Dayanita’ de parte de miembros del activismo LGTBIQA+, fans de la humorista sacaron cara por ella y resaltaron su historia de esfuerzo y lucha.

Recientemente, el usuario Alonso Picoga generó gran polémica en la plataforma tras compartir una imagen donde muestra a la querida comediante Dayanita junto a Carlos Bruce y Beto Ortiz afirmando que estas personas no representan a la comunidad LGTBIQA+ pues no son activistas.

“Aprovecho el mes del orgullo para decir que estas personas no representan a la comunidad LGTBIQA+. Por todo lo contrario, la aborrecen”, se lee el tuit.

En ese sentido, miles de usuarios defendieron a capa y espada a la popular Dayanita, alegando que es una persona muy humilde y su historia es de lucha y perseverancia.

“Dayanita es una mujer trans y ha llegado a la TV con mucho esfuerzo. No es activista y desconoce de muchos temas debido a la discriminación sistemática hacia las mujeres y hombres trans. Compararla con 3 hombres, blancos cis homosexuales es muy errado”, se lee en los comentarios.

¡De lujo! Melody y Linda Caba reforzarán a la ‘Uchulú’ en la final de ‘El Artista del año’

Una de las finalistas en esta nueva temporada de ‘El Artista del Año’ es la popular Uchulú, quien a base de esfuerzo y perseverancia logró ganarse gala tras gala.

La gran final del programa de la ‘Señito’ se llevará a cabo este 19 y tendrá enfrentados a Laura Pacheco, Chikiplum, Pamela Franco, Josimar y Anahí de Cárdenas.

Sin duda, la gala de este sábado promete y los participantes ya preparan sus mejores armas para sorprender al jurado en la gran final. Por su parte, la ‘Uchulú’ presentó a sus flamantes refuerzos.

“Llego con dos refuerzos que me ayudarán mucho, Explosión de Iquitos y la gran Melody. Explosión es un gran grupo y Melody es una excelente cantante. Nunca imaginé que Melody y yo estaríamos en el mismo escenario. Estoy viviendo muchas satisfacciones en la vida y estoy muy agradecido”, manifestó.

“Le estoy poniendo muchas ganas para hacer un show muy bonito. No hay nervios, hay mucha adrenalina, quiero dar lo mejor, voy con mucha energía. Ernesto Pimentel me está dando muchos consejos y este sábado voy a sorprender, me verán como nunca me han visto”, añadió.

