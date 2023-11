«Eres hermosa y talentosa», Usuarios elogian a Natalia Salas por sorprender con su voz (VIDEO)

Natalia Salas nuevamente sorprende a su público con todos los talentos que posee siendo uno de ellos el canto por lo que deleitó a sus seguidores en redes con su magnífica voz.

La actriz no ha dejado de mantenerse activa en sus redes sociales y es que Natalia es ahora una mujer renovada, llena de vida y con mucho amor para dar.

La mujer de los mil talentos

Natalia salas nuevamente da de que hablar pero esta vez no por ser conductora de El gran chef famosos que por cierto recibió una cálida bienvenida de todos sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nataliasalasz

Y es que en esta ocasión la actriz se dejó ver en sus redes compartiendo un tema musical sorprendiendo a sus seguidores con el gran registro vocal que posee.

La canción que cantó fue «Sólo por ti» de la cantante Soraya donde expresó todo su amor por su esposo.

«Volviendo después de mucho. Le dedicó esta canción a Sergio Coloma», escribió Natalia en su publicación.

Mira también: Leslie Shaw llama ‘estúpido’ a Mario Hart y se burla de él: “Ha retomado su carrera en su imaginación”

De inmediato usuarios no dudaron el elogiar a Natalia pues siempre está haciendo algo productivo y tratando de dar lo mejor de ella misma en cada cosita que se propone realizar.

«Ay que bonito cantas, con el alma», «Pero que bonita voz. Bravo», «Así fué que te conocí, en tu faceta de cantante y quedamos en casa prendados de tu voz, tu ángel, tu calidad de ser gente», «Se me puso la piel de gallina», fueron algunos de los comentarios en redes.

Descarta la adopción

Natalia Salas confesó que desea mucho nuevamente ser madre, sin embargo, debido a el cáncer que padeció podría resultar difícil.

Es así que reveló que en algún momento quiso adoptar pero hoy por hoy tomó la decisión de no realizar este proceso, pues en caso ya no pueda salir embarazada Leandro será su único hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nataliasalasz

«Antes de tener a Leandro, mi hijo, se me pasaba por la cabeza la idea de adoptar, pero ahora ya no, Leandro vale por cinco. La posibilidad de adoptar la descarté cuando llegó Leandro, ahora, si naturalmente no pudiera salir embarazada, entonces, ya fue. Leandro es un niño mágico», sentenció.

Incluso aseguró que ha ido a terapia junto a Sergio para poder ser mejores padres y darle todo el amor y comprensión que su hijo merece.

Mira también: “Mi cara está como nací”, Brunella Horna rechaza haberse hecho retoquitos en el rostro

«Sergio y yo hemos ido a terapia de padres porque queríamos ser una mejor versión de nosotros para poder criar a nuestro hijo con amor, con buenas herramientas», contó la actriz.