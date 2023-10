Usuarios elogian relación estable de Ollanta Humala y Nadine Heredia ante ola de ampays: «El único fiel»

Ollanta Humala y Nadine Heredia han demostrado ser una de las pocas parejas del medio que se mantiene firme. Ante tantos ampays sobre infidelidades, rupturas amorosas públicas y novelas morbosas, muchos usuarios aún mantienen la esperanza de creer en el amor gracias a ambos. Por este motivo, internautas en redes sociales publicaron un peculiar video en donde aseguran que seguirán creyendo en el amor mientras Ollanta Humala y Nadine Heredia sigan juntos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios elogian la relación de Ollanta Humala con Nadine Heredia

Tras la ola de ampays sobre infidelidades en las relaciones amorosas de conocidas figuras públicas, muchos usuarios aún creen en el amor. Por este motivo, los internautas elogian a una de las parejas más sólidas hasta el momento, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Si bien es cierto, ambos pasaron por momento difíciles, pero no cometieron los mismos errores que otras parejas del medio público. Ante ello, frases como «mientras Ollanta no le sea infiel a Nadine, seguiré creyendo en el amor», se han popularizado en plataformas como TikTok.

Tal es el caso del video publicado por un usuario en TikTok en donde resalta y elogia la relación amorosa entre Ollanta Humala y Nadine Heredia. Incluso, en los comentarios hay quienes depositan toda su confianza en el exmandatario por no dejar mal a los hombres como ‘infieles’. «Ollanta no me defraudes», «Cosito es otro level», «Mejor un cosito que un infiel», «Yo sigo creyendo en ellos», «Mientras ellos sigan juntos, seguiré creyendo en el amor», fueron alguno de los comentarios en redes sociales.

Antauro Humala fue visto perreando

Un video del hermano de Ollanta Humala se viralizó en redes sociales en donde se le aprecia bailando reggaeton. El exmilitar Antauro Humala luce sus pasos de baile ante la sorpresa de los presentes en el lugar. Además, se encontraba con su esposa Ina Andrade y ambos se contorneaban al ritmo del pegajoso tema musical. Por este motivo, las imágenes se viralizaron rápidamente en TikTok y muchos usuarios dejaron sus picantes comentarios sobre este hecho.

Según los internautas, las imágenes del llamativo baile del hermano del expresidente Ollanta Humala fueron captadas el pasado fin de semana, durante la visita de la pareja a un local nocturno en el norte chico de Lima. Lo dos se dejan notar muy alegres y disfrutando del momento al ritmo de la música.