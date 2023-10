«Con el corazón roto», usuarios lloran la eliminación de Josi Martínez de ‘El Gran Chef famosos’

Josi Martínez se despidió del programa ‘El Gran Chef famosos’ a pocos días de darse la gran final de esta tercera temporada, el tiktoker llegó a ganarse el cariño de los participantes y jueces.

El influencer no pudo superar una de las pruebas del programa de cocina por lo que tuvo que decirle adiós a la posibilidad de llevarse el premio a casa.

Triste eliminación

Este último 4 de octubre ‘El Gran Chef famosos’ vivió un emotivo momento tras la eliminación de Josi Martínez, el creador de contenido de 19 años recibió palabras de despedida de los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Además, diversos seguidores se mostraron afectados por la noticia pues esperaban que Josi llegara hasta la recta final por todo su esfuerzo demostrado programa tras programa.

El famoso tiktoker agradeció la oportunidad de haber podido demostrar que a pesar de no ser muy bueno en la cocina con los consejos y las ganas de querer superar cada reto le enseñaron a nunca rendirse.

«Gracias a ustedes, yo me voy feliz. Al principio, pensé que no iba a pasar de la primera semana, pero con el quinto puesto ya me siento muy orgulloso. Me siento muy feliz y agradecido con el apoyo de cada uno de mis seguidores que lograron que yo esté aquí, a la producción y jurado, hicieron que cada día sea muy feliz. Fue un honor haber estado en ‘El gran chef'», expresó.

A pesar de que Josi no era uno de los favoritos para que levante la copa, diversos cibernautas expresaron su sentir.

Pues extrañarán el carisma y ocurrencias del tiktoker en cada programa.

«Antes no me caía, pero se ganó mi corazón», «Josi, te voy a extrañar», «Nooo, Josi», «Te ganaste el cariño de muchos peruanos», «Esta semana será triste, toda la eliminación dolerá», dicen algunos comentarios.

Totalmente enamorado

Por otro lado, a pesar de no haberle ido bien en el programa de cocinar tras no superar desafió.

El tiktoker viene disfrutando por el lado sentimental luciéndose con su novio realizando diferentes trends desatando suspiros en cibernautas.

Josi Martínez vive una aventura junto a su novio, Román Lardizabal, de quien se encuentra perdidamente enamorado.

Así lo ha dejado claro en sus redes sociales.

Por ello, mediante la cuenta de tiktok de Josi Martínez, se dio a conocer una locura de amor que hizo junto a su novio, Román Lardizabal.

Ambos mostraron que se realizaron una unión especial con pulseras permanentes.

“Ahora estamos amarrados para siempre”, fue la descripción que puso Josi Martínez en el video. Esto desató una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes muestran su alegría al ver contento al influencer.

“Yo también quiero un amor así de bonito”, “son bellos, me encantan”, “vibras chicos y que no les importe el que dirán”, “vivan libres y sin miedo. Son un ejemplo para muchos”, señalaron sus fanáticos en redes sociales.