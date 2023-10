«Ale no aprende», usuarios no apuestan por la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao ¿Qué dijeron?

Alejandra Baigorria viene recibiendo una ola de críticas a raíz de las últimas declaraciones que ofreció en defensa de Said Palao quien ha sido criticado como el que «no puso nada» para comprar su nuevo depa.

Cibernautas señalaron que la empresaria está avanzando demasiado rápido en su relación y le recordaron su pasado.

Le jalan las orejas

En el último programa de «Mandé quien mande», Alejandra Baigorria ofreció un tour por toda su nueva casa dejando a más de uno boquiabierto con la exclusividad de su nuevo hogar.

Sin embargo, mucho se dijo que Said no habría sido quién financió el departamento, sino que fue solo Ale la que adquirió el inmueble.

Por lo que la empresaria no dudó en defender hasta las lágrimas a su pareja justificándolo y afirmando que cada uno crece a su ritmo.

Es por ello, que usuarios afirmaron que Alejandra está queriendo forzar su relación al haber comprado la casa para una convivencia permanente.

«Ay Ale no aprendes», «Te pasará lo mismo que con Mario Hart», «Ese amor no se ve recíproco», «Busca un hombre realizado», «Ya no estás para criar a chibolos», «Anda a terapia», fueron algunos de los comentarios.

Y es que eso no fue todo ya que la empresaria reveló que ya están evaluando comprar un terreno para construir una casa desde cero para ahí poder formar su familia con Said.

Estos son algunos de los motivos por lo que usuarios afirman que la rubia estaría apurándose por tener una familia e hijos, sueño que siempre tuvo y que no pudo lograr.

Magaly la destruye

Por otro lado, Magaly Medina no fue ajena a la polémica situación y afirmó que la modelo espera formar una familia a su manera y a su ritmo.

«Ella siempre ha querido una familia, desde Mario Hart por lo que quiere jugar a la casita», empezó diciendo la «Urraca».

Pues como se recuerda, Alejandra terminó a nivel nacional su relación con Mario Hart ya que al parecer el piloto de autos no quería ir tan rápido.

«Siempre busca estabilidad con una casita con su hijito», dijo la conductora.

Pues no es un secreto el que Alejandra desde formar pronto una familia ya que al llegar a la base 3, al parecer la modelo ya desea ser esposa y madre antes de que se le escape el tren o la pareja.

Además, la periodista afirmó que Ale es una mujer admirable pues todo lo que ha conseguido ha sido producto de su esfuerzo en su trabajo, sin embargo, siempre elige mal en el amor.

De acuerdo a Magaly Said y Ale no caminan en el mismo ritmo por lo que acotó que no cree en que vayan a durar mucho.

«Eres pava por enamorarte de gente que tienes que jalar», dijo la conductora.

Ante esta ola de críticas Alejandra solo ha atinado a responder mediante sus redes afirmando que no se enfocará en los comentarios negativos y seguirá con sus proyectos personales y profesionales.