«De los errores se aprenden, ojalá se porte bien», usuarios reaccionan al retorno de Dayanita a JB en ATV

Hace unos días se dio la noticia en redes que Dayanita sería convocada nuevamente a las filas de JB en ATV, luego del roche que pasó con Jorge Benavides tras hablar mal de su persona y del problema.

Es por ello que diversos usuarios han opinado de todo en redes sobre el regreso de la cómica pues algunos están de acuerdo con su retorno y otros han criticado a JB por darle otra oportunidad a alguien que en su momento hablo muy mal de él.

Polémico regreso de Dayanita

Dayanita ha sido nuevamente incluida al equipo de humoristas de JB en ATV, la cómica se dejó ver en las recientes publicaciones del humorista quién no tardó mucho para dar a conocer la noticia en redes.

Sin embargo, diversos usuarios han criticado y otros felicitado esta nueva oportunidad para Dayanita pues como se recuerda no salió en buenos términos del programa.

«No no deberían contratar a Dayana, se porto mal», «Nunca han cometido algún error?? En la vida no hay q tener resentimiento», «Todos vuelven, la verdad si era graciosa, ojalá se porte bien ahora», «Al fin regresa, los sketchs no eran lo mismo sin Dayanita», «Me parece que es ir en contra de tus principios Jorge», fueron algunos de los comentarios.

Cabe resaltar que en su momento Dayanita se disculpó con Jorge Benavides por sus declaraciones que lo dejaban mal parado y aseguró que siempre será una persona humilde y agradecida con cada oportunidad laboral que se le brinde.

Además, en el reciente vídeo publicado por el cómico se puede ver el equipo completo que lo acompañará otra temporada más.

Entre ellos se encuentra Dayanita, Topito, Gabriela Serpa, Dani Rosales, ‘Yuca’, José Luis Ríos conocido como ‘Chikiplum’, entre otros.

Y es que este año JB en ATV se viene recargado y promete seguir haciendo reír a su público que confía en su talento para alegrar las noches de cada uno de los televidentes.

¿Qué pasó entre Dayanita y JB?

Luego de varias preguntas, Jorge Benavides contó su verdad. El actor señaló que su artista fue irresponsable y no llegó a unas grabaciones que tenían pactadas, lo que generó que sus compañeros no pudieran continuar con su trabajo.

Esto sucedió en más de una ocasión, lo que trajo como consecuencia que fuera retirada del programa. La noticia no habría sido bien recibida por Dayana, pero se fue de una forma abrupta. Al respecto, Jorge Benavides dio su versión y señaló que le dolió que la joven sea malagradecida.

“Sí. Fui yo quien la sacó del lugar donde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó, de ser una persona totalmente desconocida, se convirtió en una persona popular, querida y admirada por miles y miles de personas», dijo.

Incluso, Jorge la tildó de ‘mal agradecida’ por no haber mostrado respeto hacia su persona cuando decidió irse del programa.

«Esta persona, cuando decide retirarse del programa, ni siquiera ha tenido la delicadeza de acercarse a mi persona para decir gracias. Entonces, una persona que no te agradece lo que tú has logrado con ella, es una persona desagradecida”, mencionó.