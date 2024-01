«Con razón Ale ya no quiso seguir», usuarios reaccionan tras el ingreso de Macarena Vélez a ‘Esto es Guerra’

El ingreso de Macarena Vélez a ‘Esto es guerra’ ha generado polémica entre los televidentes y usuarios en redes sociales.

Ya que el ingreso de la modelo es justo cuando su expareja Said Palao se acaba de comprometer con Alejandra Baigorria.

Es por ello que diversos usuarios se han mostrado en contra de su participación en el reality de competencia.

Pues algunos afirman que solo ha sido para fastidiar Alejandra Baigorria el estar cerca de su ex.

No la quieren

Macarena Vélez entró por la puerta grande al programa de ‘Esto es Guerra’ para sorpresa de muchos la ex pareja de Said Palao llegó más recargada que nunca.

Dispuesta a demostrar que sigue siendo la misma competidora de antes aguerrida y dispuesta a todo.

Sin embargo su ingreso ha creado polémica y opiniones en su contra en redes sociales ya que algunos usuarios afirman que solamente ha ingresado para crear tensión en el programa entre Said Palao y ella luego de haber sido pareja.

Cabe resaltar que en esta temporada no se contará con la presencia de Alejandra Baigorria ya que ella se encuentra siendo parte de otro programa televisivo.

«Con razón Ale ya no quiso seguir», «Macarena solamente llega para llamar la atención de Said», «Aún no supera su ex», «Alejandra ten cuidado con La Macarena», «Ojalá llamen a Alejandra para que sea rival de Macarena», «Said no la friegues», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Mira también: ¡La mini versión de Briela y Ana Lucía! Niñas suben al escenario y cantan ‘Mix Corazón Mentiroso’

Cabe resaltar que ahora Onelia Molina se ha declarado mejor amiga de Macarena Vélez uniendo fuerzas al parecer contra Alejandra Baigorria.

Ya que ambas tienen la misma enemiga en común.

Este nuevo junte ha creado también críticas en su contra ya que afirman que deberían enfocarse en la competencia y no molestar a compañeras que ya no forman parte del programa.

Las nuevas pinkys

El día de ayer se presentó en el programa de ‘Esto es Guerra’ el gran ingreso de Macarena Vélez como nueva integrante del reality de competencia.

Para gusto de algunos y para disgusto de otros.

Onelia Molina fue una de las personas que le dio la bienvenida a la rubia modelo y es que al parecer ambas se han vuelto más cercanas que nunca pues tienen algo en común.

Como se sabe Alejandra Baigorria fue la principal retadora de Onelia Molina en la temporada pasada ambas estuvieron enfrentadas en diversas competencias y nunca lograron limar asperezas.

Por el lado de Macarena, la influencer ha sido expareja de Said Palao el actual prometido de Alejandra Baigorria.

Por lo que su ingreso al reality ha generado controversia ya que en esta temporada Alejandra Baigorria no será parte del programa.

«Al fin llegó alguien que tiene muy buena vibra, ya la estaba esperando, alguien así quería en el programa, la vamos a pasar bien», dijo Onelia a Macarena en un vídeo donde ambas se abrazan.

Este mensaje habría caído directo para Alejandra Baigorria ya que ninguna de las dos tiene buena imagen del empresaria.

Sin embargo la popular rubia de gamarra se encuentra enfocada en sus proyectos personales.

Mira también: “Lo más triste de la traición es que nunca viene de un enemigo”: Hinchas tristes por llegada de Gareca a Chile

Hasta el momento Alejandra no se ha pronunciado sobre esta indirecta bien directa hacia ella en el programa.

Por ello, prefiere invertir sus energías en el nuevo programa del que es parte.

Finalmente el dúo dinamita conformado por Onelia y Macarena promete provocar polémica en esta nueva temporada.