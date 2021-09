Usuarios sorprendidos con parecido de Vasco Madueño a Guillermo Dávila: “igualito al papá”

Compartir Facebook

A través de redes sociales, Vasco Madueño decidió dejarse ver con barba y usuarios no dudaron en reaccionar sorprendidos con el parecido de su padre.

Lejos de los escándalos, Vasco viene trabajo silenciosamente y a sus fans le gusta engreír de vez en cuando poniéndose en contacto vía redes sociales con ellos. Sin embargo, esta vez dejó atónitos. “Caminando por las afueras de Lamas. Uno siempre encuentra algo increíble en el camino”, escribió en la descripción de su publicación en Instagram.

En tanto, usuarios le comentaron asombrados por el gran parecido físico que tendría con su padre, Guillermo Dávila. “Cada día más parecido a su papá”, “Igualito al papá, pero de mejores sentimientos”, “Dios te guarde siempre, llegarás muy lejos”.

Vasco Madueño cuenta por qué no fue a la Reniec con Guillermo Dávila

Luego que hace unos días el cantante venezolano Guillermo Dávila estuvo por Reniec esperando a Vasco Madueño para reconocerlo como su hijo, tras dar positivo en la prueba de ADN, hora el joven emitió un extenso comunicado donde explicó por qué no acudió al encuentro con su padre y por qué no acepta “el reconocimiento legal”.

“… Después de haber conocido a Guillermo, ya que conocerlo ha sido en todo momento lo que yo deseaba y ver que la presión legal se encaminaba hacia el reconocimiento de alguien que todavía no ha dado motivos para poder proyectarme con orgullo de llevar su apellido, es que le escribí por WhatsApp, medio por el que hemos estado comunicando, que no estaba preparado para ir a Reniec”, añadió.

Además, Vasco contó que pidió que lo ayudaran a extender su fecha de vuelo de retorno a su lugar de residencia; sin embargo, no obtuvo respuesta, por lo que tuvo que subir al avión y regresar a su tierra.

“El resto es solo la muestra del porque no puedo llevar con orgullo su apellido, al menos no por ahora, tengo fe que se dé cuenta de su proceder. Sin embargo, me siento muy orgulloso de llevar en mi ADN sangre venezolana y peruana”, finalizó.

