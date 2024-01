«Ganadasa Yiddá», usuarios sorprendidos tras descubrir al nuevo galán de Yiddá Eslava

Yiddá Eslava no deja de causar polémica en redes sociales y es que luego denunciar que se encuentra enamorada de su actual pareja a quien conoció hace poco y considera que fue un amor a primera vista diversos usuarios han averiguado en redes quién sería el misterioso galán.

Es por ello que cibernautas aprovecharon el tiempo en redes y de inmediato dedujeron quién es el hombre que le ha quitado el sueño a la actriz quien ahora se luce mucho más regia fitness y con una actitud mucho más alegre y positiva.

Un papucho

De acuerdo las investigaciones de algunos cibernautas en redes sociales el famoso galán que le habría robado el corazón Yiddá Eslava es un fotógrafo no muy conocido en el medio, se hace llamar Ángel Fernández.

El fotógrafo recientemente ha creado una cuenta de Instagram donde ha podido compartir con la gente su talento para la fotografía y algunas instantáneas donde se le puede ver sexy y todo un galán por lo que el like de Yiddá no se hizo esperar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angel Fernandez (@angel_fernandez_fotografo)

En la mayoría de publicaciones en su cuenta de Instagram se encuentra las reacciones en la actriz confirmando que entre ellos existe un vínculo bastante cercano.

Sin embargo la propia guionista no ha confirmado que sea él su actual pareja.

Sin embargo, hace algunos días Yiddá fue vista en el aeropuerto rumbo a Chiclayo junto a un hombre.

Quien sería el mismo de quien hablamos Ángel Fernández dándonos otra pista de su cercanía.

Algunos usuarios han resaltado que el hombre es bastante apuesto al igual que lo es Julián Zucchi la ex pareja de Yiddá y hasta se han atrevido a felicitar a la actriz por tener tan buenos gustos con los hombres.

«Ganasa Yiddá», «Un Rolex por otro Rolex, tu si sabes», «Que guapo está», «Yiddá cuál es el secreto hermana», «Pero si es un papucho», «Está churro tu pareja Yiddá», fueron algunos de los comentarios.

Revela detalles de su romance

Yiddá Eslava se deja ver cada vez más enamorada de su nuevo saliente de quién no se sabe aún de quién se trate.

Pues prefiere mantener su identidad en reserva al no ser un personaje mediático.

Cómo se sabe, hace algunos días Yiddá regreso de su viaje al norte, sin embargo, a ese viaje no habría ido sola.

Pues fue captada con un misterioso galán que en todo momento estuvo a su lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por YIDDA (@yiddaeslavap)

En una entrevista, la actriz recalcó que está nueva pareja llegó a su vida cuando la relación con Julián ya había finalizado totalmente.

Pues se sabe que ambos hicieron de todo para salvar su relación sin éxito.

Asimismo, confesó que desenterró amistades pasadas para probar suerte y ver si fluía algo más, sin embargo, tampoco tuvo resultados positivos.

Pero ese no fue el caso con su actual pareja pues considera que fue un amor a primera vista.

Ya que la guionista sintió que ahí era el lugar y el hombre indicado.

«Fue como un flechazo en el corazón. (…) Cuando terminó mi relación con Julián, saqué mi agenda negra (risas) y no pude. Intenté hacerme la sabandija y no me ligó, lo intenté», dijo Yiddá.

Además, reveló que en su tiempo soltera conoció todo tipo de hombres, pero ninguno la cautivó como el misterioso galán.