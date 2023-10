¡Choteada! «Dijimos Mario Hart no Leslie Shaw», usuarios tildan de oportunista a la cantante tras el regreso de Mario a la música

Diversos usuarios en redes sociales han chancado a Leslie Shaw por querer sumarse a la fama que se ha generado en Mario Hart estos últimos días.

Como se recuerda Mario Hart anunció que volverá a la música con sus temas más conocidos siendo uno de ellos el que interpretó junto a su expareja Leslie Shaw.

La chotean

Como se sabe usuarios le pidieron a Mario Hart que retome su carrera musical, pues a pesar de no haber sido tan famoso algunos consideran que todavía tiene el talento para nuevamente resurgir.

Sin embargo, Leslie Shaw no fue ajena a la situación y quiso ‘subirse al carro’ pero cibernautas la parcharon de inmediato pues en anteriores ocasiones criticó al ex chico reality.

«¿Qué dicen hacemos tal para cual 2?», escribió la rubia en sus redes.

Al parecer la artista esperaba que los usuarios la animaran a sacar la versión dos, tal y como animaron a Mario a retomar su carrera musical, pero en esta ocasión no fue así.

«Dijimos Mario Hart no Leslie», «Queremos revivir a un muerto no a dos», «Ahorita no, estamos con Mario Hart», «Para el 2024 será», «Si te unes a Mario si queremos segunda parte», fueron algunos de los comentarios en redes.

Como se sabe ambos protagonizaron la canción «Tal para cual» cuando todavía eran pareja y derrochaban sensualidad en su video clip.

Sin embargo, tras su separación la canción fue perdiendo fama ya que el piloto de autos fue infiel a la rubia con Olinda Castañeda.

De cierta manera la polémica generada hizo que la carrera musical del ‘Chato» se opacara y se fuera en picada enfocándose en otros proyectos ajenos a la música.

Mario Hart agradecido

Desde hace unos días, las canciones de Mario Hart volvieron a sonar con fuerza en redes sociales. Este “fenómeno” motivó a muchos usuarios a pedir el regreso de Mario Hart a la música, pedido el cual fue escuchado por el excapitán de Combate.

Ante ello, el piloto de autos realizó su primera presentación en “Mande quien mande”, donde compartió mayores detalles de su retorno a los escenarios y, asimismo, agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo.

“Fuera de bromas, porque esto ya no es una broma. Desde hace 3 años que no saco una canción solo, por ahí alguna colaboración, pero ya había ido dejando de lado la música, ya lo había sacado de mi cabeza”, confesó en un inicio Mario Hart.

Uno de los factores fundamentales para no continuar con su carrera en la música se debió a la falta de apoyo. El también ingeniero industrial señala que triunfar en la industria musical en Perú es difícil y él lo vivió en carne propio.

“Esto es por y para el público. Ellos lo pidieron y aquí estoy. Muchísimas gracias a ellos y sobre todo a Dios. Él es el que te pone las cosas buenas, te da las segundas oportunidades. Él sabe en qué momento hacer las cosas y esto que me llega a mí el día de hoy no lo he sentido nunca. Nunca había sentido tanto apoyo”, finalizó.