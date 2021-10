Usuarios trolean a Mario Hart cuando anuncia su regreso a los escenarios: “Ya no insistas”

Compartir Facebook

El chico reality Mario Hart utilizó sus redes sociales para contar feliz a sus seguidores el emotivo encuentro que tuvo con su público tras su vuelta a los escenarios.

“Qué lindo fue volver a los escenarios espero que nos empecemos a reactivar de a pocos. Seguimos preparando el tour ‘Sin Floro’. Pronto”, se lee en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

En esa línea, usuarios de la misma red social no perdieron tiempo y le dieron su ‘chiquita’ al ‘Chato’ Hart. “Mario con todo respeto te digo que tu mejor momento en la música fue hace 4 años. Ya no insistas en esto que no es lo tuyo, no pases más papelones como el día que te calificaron con 13 sobre 20 y hasta facundo saco 18 sobre 20”.

“Las extraño mucho”: Mario Hart se rompe tras viaje de Korina y su hija a Miami

Mario Hart se mostró afectado luego de que su esposa Korina Rivaeneira y su hija Lara viajaran a Estados Unidos.

Según se pudo apreciar en redes sociales, la modelo venezolana enrumbó a los ‘Yunaites’ junto a su pequeña para reencontrarse con su mamá y hermana, a quienes no ve desde hace muchos años.

“Familia = felicidad = amor = paz”, escribió en la descripción de su post. En ese instante, el chico reality Mario Hart no dudó en comentar y expresarles su amor y cuánto las extraña. “Las amo y extraño mucho”, se lee en su comentario, mientras se entrena en Fronton.

Por otro lado, recordemos que la vez que Korina Rivadeneira reveló que estuvo a punto de terminar con Mario Hart por celos. Según comentó, al inicio de la relación no fue nada fácil por el pasado del ‘Chato’ y ella se mostraba muy desconfiada al punto de revisar su teléfono celular.

Asimismo, la ganadora de ‘Reinas del show’ reveló que fue ella quien dio el primer paso en la relación. “Yo me lo chapé porqué él era muy ‘latin lover’, estaba detrás de mí por un montón de tiempo y luego cuando estaba en mi casa se chupó. Entonces yo dije: ‘yo lo voy a besar’, y me lo chapé”, comentó para ‘Estás en todas’.

