Un lamentable caso ocurrió en Dustlik, Uzbekistán, cuando una pareja conformada por dos hermanos tuvo un hijo, pero por complicaciones de salud la criatura murió algunas horas después de haber nacido.

Según el diagnóstico médico, la causa de la muerte se debió a ictiosis congénita severa, la cual es una enfermedad hereditaria que produce piel seca y escamosa, además de generar picazón, aunque los doctores hicieron todo lo posibles por salvar su vida, esto no fue posible, puesto que, tenía complicaciones «potencialmente mortales».

El recién nacido, logó vivir tan solo dos horas y diez minutos. Había nacido a la semana 32 de embarazo y medía 47 centímetros.

Al momento de su deceso, el bebé se encontraba en la incubadora, mientras el personal de la salud hacia todo lo posible por salvar su vida, esto se supo por algunas imágenes compartidas por el instituto médico.

Por otra parte, el ministerio de salud del país asiático, comentó, que en ocasiones la ciencia ya había comprobado que la relación entre familiares puede causar “defectos genéticos”.

Mujer se arrepiente de ser madre: “es asfixiante”

Cada vez son más las mujeres que no quieren tener hijos, y cada vez más las madres que aconsejan a otras no tener hijos, porque saben que la maternidad no es color de rosa como la pintan.

Una de ellas es Karla Tenorio, una mujer originaria de Brasil de 38 años de edad, que desató una gran polémica en redes sociales, tras compartir un video en que confiesa su odio a ser madre.

Karla además ha creado un perfil de Instagram, a que su vez se convirtió en un movimiento llamado “Madre Arrepentida”, con el que busca concientizar a las mujeres que no tienen hijos, sobre lo que es realmente la maternidad, y no ese concepto romántico que se tiene concebido sobre ser madre. Uzbekistán.

La actriz y escritora brasileña, confesó que ella no quería ser madre, pero accedió ante la presión de su ahora expareja. Reveló que desde que nació su hija, quiso retroceder el tiempo. Se había arrepentido, por lo que después de que la tuvo, ese sentimiento evolucionó hasta convertirse en un cuadro psicótico postparto. Esto sumado a que su expareja tenía un comportamiento abusivo hacia ella. Uzbekistán.

