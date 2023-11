«Va estar sabroso»: Brunella Torpoco comparte un adelanto de su nueva canción [VIDEO]

Brunella Torpoco es una artista peruana del género de la salsa. La cantante ha ganado fama por temas como ‘Mix Guarachas’, ‘Honda/Costumbres’, ‘Mix Celia Cruz’, entre otros; pero está a punto de lanzar una nueva canción y mostró un pequeño adelanto del tema.

Te puede interesar leer: «Que empiece la semana más increíble»: Daniela Darcourt camino a España por los Latin Grammy

¡Se viene un nuevo éxito!

La cantante salsera ha ganado gran fama hace dos años, interpretando exitosas canciones. Si bien Brunella Torpoco cuenta con varios covers en su repertorio, también ha lanzado su primer tema inédito ‘Te Tocó Perder’ hace un par de meses.

Ahora, la artista ha anunciado que muy pronto lanzará una nueva canción. Este nuevo éxito sería la versión salsa de un clásico tema de la cantante La Lupe. Brunella compartió una parte de la canción, mientras lo cantaba en su auto.

Desde las historias de sus redes sociales, Brunella Torpoco compartió un video cantando la canción, mientras sonaba de fondo. «Ya sale, ‘La Tirana’… para todas las tiranas y malas de las películas ‘según ellos’. Así que ya sale, va estar sabroso, ya les di todo el adelanto», dice la cantante.

Luego, la cantante comentó que primero quiso mostrar este adelanto a todo su fiel público. Además, anunció que muy pronto estará estrenando con su videoclip oficial. Finalmente, Brunella comentó que un tema muy pegadizo: «Yo soy una persona que cuando grabo un tema, ya no lo quiero escuchar porque me aburre, pero este tema se me ha pegado».

Te puede interesar leer: ¡Al ritmo de la cumbia! Así celebró Universitario junto a Marisol y Hermanos Yaipén su título 27

¡Anuncia tour por Europa!

Brunella Torpoco es una artista con gran talento y ha avanzado rápidamente en la música peruana. Sus canciones se encuentran entre los primeros lugares de sintonía y al público le encanta su estilo e interpretación.

Por ello, la cantante peruana acaba de anunciar que iniciará una gira por Europa visitando las principales ciudades como Milano, Madrid, Barcelona, Firenze, Roma y Torino. Este tour que dará la salsera Brunella iniciará el próximo 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre.

Más sobre Brunella Torpoco

La salsera ha conquistado a todo el Perú con sus canciones y estilo único. Brunella Torpoco se hizo conocida por medio de las redes sociales en plena pandemia y ha conquistado a todo el público amante de la salsa dura.

Es conocida por sus canciones como ‘Mix Guarachas’, ‘Otro Ocupa Mi Lugar’, ‘Me Fallaste’ y su tema inédito ‘Te Tocó Perder’.