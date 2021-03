Compartir Facebook

El congresista Jim Mamani aseguró que el presidente Francisco Sagasti podría ser vacado de su cargo, si es que el Ejecutivo sigue con la convicción de que las empresas privadas no deben participar en el proceso de vacunación contra la COVID-19.

Cabe resaltar que el anuncio viene a tan solo día y medio de que el presidente de la República se presentara en un programa dominical y anunciara que la vacunación deberá ser igual para todos.

Sus comentarios despertaron polémicas en la población y es que muchos opinan que sí estarían de acuerdo en pagar por una dosis a fin de poder salvar su vida y la de su familia.

‘NO QUEREMOS QUE EL QUE TIENE PLATA SE VACUNE’

En una entrevista para el programa ‘Cuarto Poder’, el presidente de la República, Francisco Sagasti, aclaró que lo que se busca actualmente no es vacunar solamente al que tenga plata, sino que sea un proceso de inmunización equitativo para todos.

“Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune. Eso es lo que no queremos”, anunció.

“Pfizer no le está vendiendo a los privados, Sinopharm tampoco”, agregó poco después.

