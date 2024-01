¿Vaciaron sus cuentas? Yahaira Plasencia denuncia que suplantaron su identidad

¡Tremendo susto! La reina de la salsa, Yahaira Plasencia, ha vivido un verdadero susto. La cantante nos tiene acostumbrados a sus canciones. Pero esta vez, enfrentó un problema que casi le malogra el día.

Yahaira Plasencia denuncia fuerte situación

Yahaira Plasencia contó a través de sus historias de Instagram una situación reciente. La popular cantante de salsa vivió momentos de verdadero terror cuando su celular dejó de funcionar.

Hace unos días, Yahaira Plasencia, pasó por un momento de pánico. Ella descubrió que su teléfono no funcionaba como debía. No tenía señal, internet ni podía recibir llamadas. ¡Imagínense el estrés!

Yahaira, siempre llena de energía, contó cómo se dio cuenta: «Entonces dije, seguro te olvidaste de pagar, esta vez no fue así. Dije, bueno, es domingo, seguro están descansando. El lunes igual y dije, me voy para Lima. Dije señorita, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo línea ni wifi?».

La respuesta que recibió la dejó sorprendida. Resulta que alguien había suplantado su identidad, reportando el robo del celular y bloqueándolo todo. Al conocer eso, Yahaira compartió lo que le dijeron.

Mira también: Yahaira Plasencia pide a sus fans apoyar a los animalitos tras ola de calor: “Por favor ayúdenlos”

«Señorita Yahaira, usted ha reportado su celular como robado y ha bloqueado el equipo, la línea, todo. Porque han dado sus datos, su dirección, su DNI, su todo. Yo le dije, necesito saber qué número ha llamado. Yo me puse a pensar lo peor», explicó Yahaira.

Al parecer, alguien había tenido acceso a su información personal y con ella bloqueó su número. El que hayan podido hacer eso, sin su conocimiento, alertó a Yahaira sobre otro problema.

¿Vaciaron sus cuentas?

La preocupación de Yahaira no era solo por el teléfono. Pensó que habían atacado sus cuentas bancarias. ¿Cómo no preocuparse? Pero, tras revisar, descubrió que su dinero estaba intacto.

«Pensé lo peor porque en el celular tenemos tarjetas ligadas, le dije a Dios que no haya pasado nada. No pensé que era así de grave pero cuando dijeron que habían llamado y esto me dijeron. Pero felizmente no pasó nada, revisé y todo normal», contó Yahaira.

Este problema dejó a Yahaira con un mensaje importante. Por ello, dio un consejo en sus redes: «Tengan cuidado en qué aplicación pueden poner sus datos personales». La seguridad en línea es clave, y la cantante nos recordó cómo compartir información en aplicaciones no seguras puede traer consecuencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yahaira (@yahairaplasencia)

Mira también: Yahaira Plasencia le dedica unas bellas palabras a sus padres: “Los amo, son una bendición” [VIDEO]

En resumen, la experiencia de Yahaira Plasencia nos enseña a proteger nuestra información personal en este mundo digital. Estaremos al tanto de cualquier detalle o novedad de Yahaira. Por suerte, esta historia tuvo un final feliz.