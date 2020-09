Vacuna de «AstraZeneca» presenta contradicciones en dos voluntarias

Compartir Facebook

La farmacéutica AstraZeneca hasta el momento no había estado informando acerca de los resultados se su vacuna. Ello sumado a la falta de transparencia en relación a dos casos de voluntarios que desarrollaron «síntomas neurológicos sin explicación».

Según algunos medios, la aparición de estos síntomas en dos mujeres que recibieron su vacuna experimental en el Reino Unido no tuvo la explicación o actualización correspondiente.

La especulación mediática y estos casos adversos, obligaron a la empresa a detener sus pruebas en dos ocasiones, la segunda a inicios de septiembre.

En su informe, la empresa, con sede en Cambridge (Reino Unido), señaló que «una revisión independiente» determinó que en ambos casos «se consideró poco probable que estas enfermedades estuvieran asociadas con la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna».

CASOS NEGATIVOS

En cuanto a los casos adversos en las dos mujeres, la empresa no dio más explicaciones. Pero en base a investigaciones externas, se ha ido publicando algunos detalles de esta vacuna.

La primera voluntaria desarrolló una inflamación de la médula espinal conocida como mielitis transversa, esto tras habría sido tras recibir una dosis de la vacuna.

La compañía solo informó del caso en julio, pero no dio más detalle de lo que había sucedido o el porqué.

En cuanto a la segunda voluntaria, ella enfermó después de una segunda dosis de la vacuna. Este percance obligó a detener de nuevo los ensayos el 6 de septiembre.

La empresa «AstraZeneca» no dio mayor detalles de esta prueba, pero una fuente anónima, aseguró a un periódico neoyorquino que la enfermedad sería la misma que la voluntaria uno.

Expertos preocupados

Algunos expertos señalas que la afección así no sea encontrada en los demás voluntarios, es igual de grave. Por lo que la detección de dos casos entre miles de participantes parece mostrar «un patrón peligroso».

«La confirmación de un tercer caso sería motivo suficiente para detener la administración de las vacunas de AstraZeneca por completo», dijo el Mark Slifka, experto en vacunas de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon (EE.UU.)