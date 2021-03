Vacunan primero a la ‘Abuelita del Titanic’

Compartir Facebook

Doña María Euocia viuda de Montenegro tiene 104 años y ayer se convirtió en la primera adulta mayor en recibir la vacuna de Pfizer, gracias a que forma parte del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi).

Personal de EsSalud se acercó muy temprano hasta su vivienda en Lince. ‘La abuelita del Titanic’, como conocen a esta centenaria, laboró muchos años como obrera en una fábrica, donde se ocupaba del cuidado de los hijos de los trabajadores.

10 HIJOS Y 20 NIETOS

Ella tuvo 10 hijos, 20 nietos, 8 bisnietos y 4 tataranietos. A su edad, tres de sus hijos la atienden con mucho esmero en su casa y, en la mañana, se emocionaron cuando vieron llegar al equipo del seguro social a su domicilio en un día histórico.

“Ella es una persona metódica. Se levanta a las 8 de la mañana, al mediodía almuerza, a las 3 de la tarde hace su siesta, después se levanta, a las 7 de la noche, toma su lonche y vuelve a su cama. También le gusta hacer el crucigrama”, contó su hija.

“¡YA LLEGA, FE!”

Otro de los hijos de María Eudocia comentó la alegría que sentía toda la familia por un hecho tan trascendental para un país sufrido en medio de la pandemia. Aprovechó la ocasión para recomendar a la población no perder la calma y esperar su dosis. “Les pido paciencia, la vacuna va a llegar a todos. No nos va a hacer daño sino proteger. Hay que mantener los protocolos, obedecer a los médicos. No hay que llevar la pandemia a casa”, afirmó.

UNIDADES MÓVILES

La presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, lanzó el ‘Vacunamóvil de Padomi’, una flota de 50 unidades móviles que recorrerán las casas de los abuelitos de este programa, portando la vacuna en especiales medidas de seguridad y conservación. Este proceso de vacunación empezó con los primeros 3 mil adultos mayores que superan un grado de dependencia funcional y pasan los 85 años. Cada vehículo está acondicionado para administrar las dosis de 12 pacientes por jornada de trabajo. El equipo está conformado por un médico y una enfermera debidamente identificados, además cuentan con resguardo policial.

PUBLICAN LISTA

EsSalud aprobó la primera lista de 11,700 adultos mayores que recibirán la vacuna de Pfizer contra el Covid-19, en una primera etapa de inmunizaciones que se inició ayer y continuará hasta el lunes 15 de marzo.

Molinelli explicó que, para conocer las fechas, los puntos de vacunación peatonal o si están comprendidos en la inmunización a domicilio, los asegurados pueden visitar el enlace de EsSalud te cuida, donde solo deben ingresar su número de DNI.

Ahí también encuentras un link del padrón completo. Sostuvo que, en esta primera etapa, se vacunará a asegurados adultos mayores de 85 años de Lima, cuyo último número de su DNI es 0.

CINCO PUNTOS

En el caso de aquellos asegurados que sí puedan desplazarse y no estén comprendidos en la atención domiciliaria, se han dispuesto de cinco vacunatorios en Lima para la inoculación. Estos puntos de vacunación son el centro comercial Plaza Norte en Independencia, Parque de las Leyendas en San Miguel, Playa Miller de EsSalud en Lince, Polideportivo de San Borja y el centro del adulto mayor “El bosque”, en San Isidro. EN 21 DÍAS Añadió que los asegurados que reciban hoy su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 recibirán la segunda dosis en 21 días, para lo cual recibirán la comunicación por parte de EsSalud.

“DOSIS SON SEGURAS Y HAN DEMOSTRADO EFICACIA”

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que todas las vacunas que usa el Perú para inmunizar a la población contra el coronavirus son seguras y han demo trado eficacia frente al virus. Demandó a la ciudadanía no dejarse llevar por información falsa.

“Tenemos que enviar un mensaje de confianza, todas las dosis que estamos utilizando son muy buenas en calidad y son de una efectividad comprobada. (En Willax) tomaron un dato aislado y sacaron una conclusión equivocada”, manifestó, tras supervisar la vacunación de las monjas de la congregación Canonesas de la Cruz.

el dato

El Ministerio de Salud reportó que hasta ayer, el número de personas vacunadas con la primera dosis desarrollada por el laboratorio Sinopharm contra el COVID-19 asciende a 320,589.