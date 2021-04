Vacunarán en auto a adultos mayores de 80

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El Ministerio de Salud habilitó en Lima y Callao cinco locales donde los adultos mayores a quienes les corresponde vacunarse contra el Covid-19, a partir de hoy, podrán ser llevados en vehículos particulares, taxis o mototaxis. Arturo Granados, vocero del Minsa, precisó que estos locales -que también cuentan con espacios para la vacunación peatonalse suman a otros seis centros de vacunación.

Mira además: Policía incauta armas de guerra de hombre fallecido por el virus

SE VAN EN COCHE

Estos son los lugares donde podrán llegar en auto: • Fortaleza del Real Felipe (para los vecinos del Callao, Bellavista, Carme de la Legua, La Perla y La Punta).

• Complejo deportivo de Villa María del Triunfo (Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores).

• Polideportivo de Villa El Salvador

• La Villa Deportiva Nacional (La Victoria, San Luis y San Isidro).

• Parque de las Leyendas (San Miguel y Magdalena del Mar).

OTROS PUNTOS

Los otros seis puntos de vacunación (solo peatonal) son el centro comercial Plaza Norte, el Campo de Marte, el colegio Pedro Ruiz Gallo, el colegio Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, Playa Miller y EsSalud San Borja.

Entérate de más: Bandos de construcción civil se enfrentan a balazos en Huaycán

EN TU CASITA

Además, aseguró que los mayores de 80 años que tengan dificultades para movilizarse o alguna discapacidad serán vacunados en sus domicilios. También pueden llamar al 113 para programar la aplicación de la vacuna en su domicilio.

DÓNDE Y CUÁNDO

Explicó que las personas deben ingresar a la plataforma Pongo el hombro, donde se les pedirá el número del DNI, para que puedan conocer el lugar, la fecha y el rango de horario de la vacunación.

“Tenemos rangos de 07.00 a 10.00 horas, de 10.00 a 13.00 horas y de 13.00 a 16.00 horas”, subrayó. 22 DISTRITOS Señaló que, del 16 al 18 de abril, se tiene programado vacunar a 102,000 adultos mayores que residen en 22 distritos de Lima y el Callao.

“Estos son Cercado de Lima, Callao, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Los Olivos, Chorrillos, San Luis, Villa El Salvador, San Isidro, Independencia, Rímac, San Miguel, La Victoria, Jesús María, Magdalena del Mar, San Borja, Breña, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua y La Punta”, detalló.

LUNES O MARTES

Aseguró que aquellos que no pudieron ser vacunados en estos tres días serán inmunizados el lunes 19 o martes 20 de abril. Agregó que otro grupo de adultos mayores de 80 años a más en Lima y Callao serán vacunados el 23, 24 y 25 de abril, hasta completar las 180,000 personas de este grupo etario.

COMPLEMENTARIO

Los lunes y martes, detalló la premier Violeta Bermúdez, se ha previsto una vacunación complementaria para los adultos mayores de 80 años que no aparecen en el cronograma por distintas razones. Pidió que este fin de semana no asistan a los locales de vacunación si no tienen cita a fin de evitar aglomeraciones.

Exhortó a respetar el horario asignado y no asistir en la madrugada y hacer cola. Dijo que, si no te aparece tu fecha y hora de vacunación, acude al centro de vacunación más cercano a tu vivienda.

CHAMOS TAMBIÉN RECIBIRÁN PINCHAZO

Ugarte se refirió a la vacunación de extranjeros que viven en el país y que también forman parte de la población de riesgo. “Se trabaja con un padrón de vacunación unificado en el que estamos inscritos todos los peruanos junto con otro padrón complementario de extranjeros residentes en el Perú, a cargo de Migraciones”, afirmó.

OTROS GRUPOS DE EDAD

El ministro Óscar Ugarte dijo tiene previsto que, “a partir de la primera semana de mayo, se empiece a vacunar a los mayores de entre 70 a 79 años, quienes son más de un millón de personas”. “Después de iniciará con los mayores de 60 a 69 años. Está planificado que hasta junio todos estén vacunados, para luego ir a atender a los otros grupos”.