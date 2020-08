¿Vale la pena seguir? La mejor forma de superar una infidelidad

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Muchos han pasado por alguna situación que les hayas complicado el momento, pero ten calma, aquí obtendrás claridad y esperanza para superar la infidelidad de tu relación solo si tú lo deseas.

La infidelidad representa una de las heridas emocionales más dolorosas en el ser humano, pues una traición difícilmente puede ser superada de manera rápida. Sé paciente contigo, vive el duelo y quizá seguir adelante no sea tarea fácil, pero cree, tampoco es imposible.

¿Cómo lo consigo?

Empecemos aceptando que es difícil, no pretendas que vas a superarlo de la noche a la mañana. Ten en claro algo, perdonar no es lo mismo que olvidar. Perdonar no es que las cosas sigan como eran antes. Perdonar no es “que no te duela”. Te darás cuenta que lo has superado cuando te acuerdes y ya no te duela, pero como ahora te duele, estás en el momento de perdonar.

Primero, te quiero felicitar, aunque existan hombres y mujeres que digan: “Yo jamás perdonaría una infidelidad”. Es respetable. Pero mejor no digas nunca, porque no sabemos ni las condiciones, ni conocemos cuáles son los antecedentes, ni sabemos si esa persona tiene verdaderamente tanto por luchar por esa relación que lo vale. Importante, la infidelidad no se justifica. Pero se hace ésta mención por aquellas personas que decidieron perdonar, porque no es fácil.

Segundo, date tu tiempo, vive tu duelo, vive tu pena, pasa por todas las etapas del duelo (que ya la conoces). La primera es la negación, decir: “No puede ser lo que me está pasando”. La segunda etapa es el coraje, el rencor, el resentimiento. Esto, es importante que se lo digas. No tengas miedo de decírselo a tu pareja y hazle saber todo lo que sientes. Ojo, sin necesidad de golpes. Tercero, es la etapa de la ‘negociación’: ¿Vale la pena luchar por esta relación? ¿Esta persona se ganó tanto mi cariño? O ¿este hecho fue la gota que derramó el vaso? Es decir, si aparte de infiel, te trata mal, trata mal a los hijos, etc ¿Qué estarías pretendiendo luchar? Pero si lo perdonaste es porque lo vale.

Último consejo, tómate tu tiempo. Dile que no te pida que de la noche a la mañana sea la misma relación y graba esta frase en tu memoria con el pasar de los días y sientas el proceso de superación. ¿Existe confianza o no existe confianza? No debe haber nada a medias.

¡Éxitos!

MIRA TAMBIÉN: Familia campesina se vuelve “youtuber” y enseña a cultivar en casa (VIDEO)