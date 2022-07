Valeria Florez sobre Tepha Loza: “se imaginaba que Peña le iba a pedir la mano”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de espectáculos Valeria Florez se dio espacio para opinar sobre la supuesta ruptura amorosa de Tepha Loza y Sergio Peña. La también reina de belleza fue enfática en criticar a la modelo.

“Ella es algo intensa. Creo que se habrá imaginado el cuento del príncipe azul después del tormento que vivió con Pancho Rodríguez, en el que terminaban y regresaban, recontratóxica. Dijo que conoció a los papás de Sergio Peña y ya se imaginaba que le iban a pedir la mano muy pronto”, dijo en un comienzo Valeria Florez.

También puedes ver: Marisol lamenta la partida de Walther Lozada: “Tenía la esperanza de que volvieras, amigo”

“No sabemos si han terminado su relación, pero, de que están distanciados, están distanciados, porque no te vas a poner a colocar un mensaje así sin un motivo aparente, y justo cuando tu supuesto enamorado acaba de llegar”, continuó.

Tepha Loza se retracta de calificarse como la cábala de la selección peruana: “fue broma”

La modelo Tepha Loza estuvo en boca de todos luego de calificarse como la cábala de la selección a pocos días de haber iniciado una relación sentimental con el futbolista nacional Sergio Peña.

También te puede interesar: Gustavo Bueno fue el testigo de bodas en el matrimonio de Laslo Kovacs y Mili Asalde

Desde ese momento, no faltaron quienes hicieron burla de aquella afirmación, pues claramente, apenas eran días de haber comenzado una relación. Ante ello, la chica reality aclaró el asunto.

Quiero aprovechar este momento para aclarar que fue una broma, surgió en una entrevista, pero fue bromeando, como que siguiendo el juego y nada más, pero no chicos, tranquilos porque no me considero la cábala, poco a poco”, comentó Tepha Loza. “Fue una broma, por favor, recálcalo”, dijo entre risas.

“También, como lo dije, o sea, sería increíble, por eso dije cuando dé el pasito a futuro, vamos a ver qué pasa, todo está fluyendo bien, estamos cuidando, estamos teniendo algo lindo, una ilusión bonita, sana, que es lo que queremos, y no tienen que tomárselo nada personal, la gente se lo toma personal, muy en serio y no es así”, añadió.

Mira también: Cristiana gana millones desnudándose en Onlyfans