‘Valeria’, la perrita de Guillermo Campos que lo acompañó hasta el final

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre y se convierten en compañeros incondicionales y así lo demostró la mascota de Guillermo Campos.

Y es que el popular actor cómico dejó de existir el último domingo por la mañana debido a la diabetes que padecía, sin embargo en su último adiós hubo una compañera incondicional.

Se trata de Valeria, la mascota del cómico que no se despegó de su lado, pese a ya no estar más con nosotros. Ella no dudó en postrarse al lado del ataúd del cómico mientras le daban cristiana sepultura.

No te lo pierdas: Nicola Porcella alista regalazo para su hijo que quiere ser youtuber

La perrita se robó la mirada de propios y extraños quienes se quedaron sorprendidos por la lealtad de la pequeña de cuatro patas que no dejó de estar al lado de su dueño pese a los duros momentos.

Foto: Instagram / La Cabrejos

Una muestra de amor puro y sincero de los animales hacia sus amigos humanos que, pese a las circunstancias nunca dejarán de estar a nuestro lado.

Como se recuerda, el cómico luchó por su vida y pidió ayuda para tratar su diabetes pero lamentablemente perdió la vida en su lucha por recuperarse de la enfermedad.

Puedes leer: Danny Rosales y “Dayanita” hacen show callejero pero generan aglomeración