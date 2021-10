Valeria Piazza anuncia que contraerá matrimonio en octubre del 2022

Compartir Facebook

La exreina de belleza Valeria Piazza fue invitada a la secuencia “los antojitos de Ivanna” de ‘En boca de todos’ y sorprendió al anunciar que contraerá matrimonio en octubre del 2022.

Según explicó Valeria a Ivana Yturbe, el tema de su matrimonio se postergó por la pandemia pero por fin se va concretar. “Ay no sé cómo contarte”, dijo Piazza. “Da nervios, ¿no? Sabes yo sentí exactamente li mismo cuando puse el poster de Almuneda, me entró algo así como que no sabía cómo decirlo”.

“Yo no estoy embarazada”, dijo la conductora del bloque de ‘América Espectáculos’ y tras ello le pidió a Ivana que contara la primicia. “¡Valeria se nos casa muchachos!”, anunció la exchica reality.

“Tú sabes todo lo que paso, no se pudo, por eso ahora ya en 2022. Así que ya sabes que el próximo año te quiero ver con tu vestido, toda hermosa y llegas con mi Almu”, agregó.

El futbolista asegura que a pesar de que tenga que sacrificar sus horas de sueño, él estará dispuesto a hacerlo para cuidar de su hija.

Beto da Silva e Ivana Yturbe están en casa contando los días para poder tener a su pequeña Almudena en brazos. Y de hecho Ivana ya está en las últimas semanas y llevar la pancita es cada vez más complicado, sobre todo a la hora de dormir.

“Pobrecito porque hay mañanas en las que me despierto porque ya no puedo dormir. Se me está haciendo complicado, pero me consciente, Beto la verdad es que es bien engreidor”, dijo Ivana.

El futbolista sabe que se vienen días difíciles desde el día en la pequeña Almudena llegue a casa. Es por eso que le hizo una tierna promesa a su hija, y está dispuesto a cambiar sus horas de sueño para poder cuidar a su pequeña en la madrugada.

“Bueno a partir de ahora voy a dormir las 8 horas en la tarde y me quedo ya toda la noche sentado allí pendiente de la bebé”, dijo Beto llevándose los aplausos y suspiros de todos, incluso el de su esposa que cada vez se muestra más enamorada.

