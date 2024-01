«Enfocate en tener hijos», Valeria Piazza enojada con usuarios que opinan sobre su vida

Valeria Piazza la viene pasando mal y es que el día de ayer cibernautas la atacaron mediante sus redes sociales debido a opinar de la vida de otros personajes de la farándula.

Es así que la modelo no quiso quedarse callada y respondió a un comentario que le dijo de todo a tal punto de incomodarla y expresar su disgusto en sus historias de Instagram.

Molesta con cibernautas

Valeria Piazza expresó su molestia y disgusto a través de sus historias de Instagram al exponer los comentarios de usuarios que la critican solo por comentar la vida de diversos personajes del medio.

Y es que como se sabe la modelo es conductora de un programa de espectáculos en el cual su función es comentar las recientes novedades de los personajes famosos.

Sin embargo, su trabajo de comentar sobre acontecimientos importantes de sus amigos pues sirve comentarios negativos de diversos cibernautas Y es que la modelo entiende que esto es parte de su trabajo ya que para algunos televidentes o usuarios no les será de su agrado el tipo de contenido que ella conduce.

«Mira Piazza tanto que te enfocas de tus amigos que se case mejor enfócate tú en tener hijos porque ya estás un poco mayor o si no para cuándo y no te hagas la chibola porque chibola no eres», fue uno de los comentarios que le desagradaron a la modelo por lo que no dudó en responder.

«Cada vez que en el programa hablamos de pedida semana o bodas termino recibiendo este tipo de mensajes», inició diciendo.

Responde fuerte y claro

Es por ello que la influencer aclaró que esto es parte de su labor, sin embargo, los comentarios de alguna u otra manera la llegan a incomodar y es que ella solamente se dedica a cumplir su función de conductora.

«Ya no sé si debería molestarme o aceptar que es parte de trabajar en televisión agradezco a las personas que siempre me envían sus comentarios con cariño y respeto pero lamentablemente este tipo de comentarios son los que también recibo y dejo pasar», terminó aclarando.

Al parecer la modelo y conductora prefiere minimizar los comentarios que tratan de hacerla sentir mal y se enfoca en lo que si vale la pena responder, en aquellos que siempre le desean lo mejor.

Valeria elogia a Melissa Paredes

La conductora de televisión en América TV, Valeria Piazza, resaltó los dotes de la modelo Melissa Paredes en las pasarelas. Por tal motivo, no dudó en recordar el motivo que la alejó de los concursos de belleza. No obstante, enfatizó que ella hubiera tenido un buen papel en el certamen, ya que posee presencia en el escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissa Paredes (@melissapareds)

“A mí sí me gustaría que Melissa Paredes sea profesora de pasarela porque me acuerdo que, en su época de miss, ella caminaba súper bien solo que tuvo este problema (…) Más o menos ella tiene bastante presencia en el escenario”, resaltó la exreina de belleza.

La conductora de televisión recordó el incidente que llevó a Melissa Paredes a renunciar a su título de Miss Perú.

Recordemos que la modelo tuvo que alejarse de las pasarelas debido a un escándalo.

Por tal motivo, la presentadora Valeria Piazza lamentó este hecho, pues considera que la expareja de Rodrigo Cuba tenía bastante potencial para el certamen de belleza.