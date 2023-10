«Sigo con puntos en el paladar y la nariz», Valeria Piazza responde tras críticas por su apariencia física

.

Valeria Piazza viene siendo criticada en redes sociales a raíz de su operación en el paladar al que fue intervenida debido a una bacteria que amenazaba su salud.

La modelo claro en su cuenta oficial de Instagram que todavía no se encuentra recuperada en su totalidad por lo que pide paciencia y tolerancia a sus seguidores ya que algunos vienen criticando que se ha hecho algún retoquito facial.

En recuperación

Como se recuerda Valeria piazza fue sometida a una intervención ya que una bacteria estaba comiendo el hueso de su paladar por lo que su doctor de cabecera actuó de inmediato y este parásito fue eliminado de su cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Piazza (@valepiazzav)

Sin embargo a pocos días de haberse sometido a esta intervención la modelo ha figurado en eventos públicos sin embargo algunos usuarios han notado cierta peculiaridad en su rostro.

«Amigos he recibido muchos mensajes así. Recuerden que yo he regresado a trabajar el miércoles luego de una semana de descanso médico post operatorio», dijo la influencer.

Además aclaró que por la operación su rostro todavía no luce en su normalidad ya que presenta cierta hinchazón en algunas zonas producto de la misma intervención.

«De verdad que lo estoy dando todo para volver mi cara aún está hinchada y se nota si así me maquille, mis heridas no cicatrizan del todo», siguiendo diciendo.

Mira también: ¿Choteada? Poder Judicial rechaza medidas de protección para Jossmery Toledo

Debido a la presencia de puntos en su boca todavía le cuesta realizar ciertas facciones.

Es por este motivo que su rostro se puede ver en algunas ocasiones diferente.

«Sigo con puntos en el paladar y debajo de la nariz y hasta me cuesta sonreír y hablar mucho. Ya regresaré a como estaba antes. Poco a poco lo que importa es que estoy bien», finalizó.

¿A qué operación se sometió?

Valeria Piazza usó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que se encuentra delicada de salud tras haberle localizado una bacteria en su boca.

La cual habría estado trayéndole consecuencias en los últimos meses.

Tanto así que esta bacteria empezó a comer un hueso de su cara lo que encendió las alarmas para inmediatamente quirúrgicamente para evitar mayores problemas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valeria Piazza (@valepiazzav)

“No les he contado, pero la próxima semana me tengo que operar. Se me metió una bacteria que se empezó a comer el hueso del paladar. De locos en verdad», dijo.

Además, reveló que se ausentará por un breve tiempo de la televisión hasta estar 100% recuperada.

Mira también: ¡HASTA EL PISO! Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizan tensa pelea en Esto es Guerra (VIDEO)

«Así que mi cirugía está programada para el miércoles y por ese motivo estaré desaparecida por aquí y por la tele para recuperarme rápido”, mencionó Valeria Piazza en su cuenta de Instagram.