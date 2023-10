«La operación duro más de lo que esperaba», Valeria Piazza revela detalles de su delicada operación

Valeria Piazza usó sus redes sociales para contar cómo le fue en su reciente operación tras contar por lo que estaba pasando, esto alarmó a sus seguidores quienes se preocuparon por la salud de la modelo.

La conductora de TV agradeció todas las muestras de cariño y apoyo tras salir de la intervención, además contó detalles de lo que fue su operación.

En recuperación

Valeria Piazza reapareció en sus redes sociales para contar cómo le fue en su operación en la mandíbula luego de confesar que una bacteria había empezado a comerle el hueso del paladar.

Ante esta alarmante noticia la modelo contó que sería sometida a una operación para detener cualquier complicación que pueda tener en su salud.

Es así que el día de ayer se tomó el tiempo de dedicar un emotivo mensaje para sus seguidores y para agradecer la preocupación por su salud.

«Gracias a todos por los mensajes bonitos que he recibido», empezó diciendo.

Además, contó que la operación fue duró más de lo que esperaba, pero todo salió bien.

«Les cuento que la operación duró más de lo que pensé, casi 5 horas, pero todo salió súper bien, mejor de lo que esperaba», afirmó.

Incluso, contó que pronto volverá a la televisión para seguir alegrando las mañanas de todos los peruanos.

«Hoy me siento mucho mejor y ya puedo volver la próxima semana después de estos días de reposo y recuperación», finalizó.

¿Qué le pasó a Valeria?

Valeria Piazza usó sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que se encuentra delicada de salud tras haberle localizado una bacteria en su boca que habría estado trayéndole consecuencias en los últimos meses.

La modelo y conductora de televisión se encuentra atravesando un momento difícil en su vida al comunicar que es una bacteria se alojó en su cuerpo.

Tanto así que esta bacteria empezó a comer un hueso de su cara lo que encendió las alarmas para inmediatamente quirúrgicamente para evitar mayores problemas.

“No les he contado, pero la próxima semana me tengo que operar. Se me metió una bacteria que se empezó a comer el hueso del paladar. De locos en verdad», dijo.

Además, reveló que se ausentará por un breve tiempo de la televisión hasta estar 100% recuperada.

«Así que mi cirugía está programada para el miércoles y por ese motivo estaré desaparecida por aquí y por la tele para recuperarme rápido”, mencionó Valeria Piazza en su cuenta de Instagram.

Incluso debido a la localización de esta bacteria pudo darle una explicación a los síntomas que venía presentando anteriormente los cuales no sabía por qué o a qué se debía los dolores de cabeza.

“Por eso me dolía tanto la cabeza, literalmente tengo un hueco. Pero con la cirugía todo estará bien como siempre. Pasaré el postoperatorio engreída por Pierre y mi peluche”, agregó la modelo.